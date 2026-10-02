Podgrzewasz obiad w ten sposób? Badacze wykryli to w jedzeniu już po 1–3 minutach

Podgrzewając jedzenie w mikrofali, najłatwiej wykorzystać dokładnie to pudełko, w którym trzymamy obiad. Bez przekładania i bez brudzenia kolejnego talerza. Tyle że właśnie podgrzewanie jedzenia bezpośrednio w plastiku zainteresowało naukowców.

W sierpniu 2026 roku w „Food Chemistry” opublikowano badanie plastikowych opakowań podgrzewanych w mikrofalówce. Badacze wykrywali nanoplastik w jedzeniu już po 1–3 minutach grzania go w takich pojemnikach. W przypadku jednego z badanych opakowań po 5 minutach ilość pozostałości polietylenu wzrosła nawet 120-krotnie.

To dzieje się z plastikiem podczas podgrzewania

Po wyjęciu z mikrofalówki pudełko wygląda tak samo jak wcześniej. Nic się nie stopiło, nic nie popękało, bo tych negatywnych dla nas zmian po prostu nie widać.

Już w 2023 roku naukowcy opisali w „Environmental Science & Technology” badanie, w którym porównali kilka sposobów używania plastikowych pojemników. Najwięcej mikro- i nanoplastiku uwalniało się podczas grzania w mikrofalówce. Dla porównania sprawdzano też przechowywanie w lodówce i w temperaturze pokojowej.

W części próbek po trzech minutach liczba uwolnionych cząstek była bardzo wysoka. Nie każde pudełko zachowa się jednak identycznie. Znaczenie mają rodzaj tworzywa, czas grzania i to, co jest w środku.

Badacze pokazują więc, że takie cząstki mogą trafiać do jedzenia. Nadal nie wiemy natomiast dokładnie, co ich obecność oznacza dla zdrowia człowieka. Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności wskazuje, że wiedza o wpływie mikro- i nanoplastiku w żywności wciąż ma sporo luk.

Nie każde plastikowe pudełko nadaje się do mikrofali

To, że trzymam w nim zupę czy makaron w lodówce, nie oznacza jeszcze, że mogę bez zastanowienia wstawić je na kilka minut do mikrofalówki. Mam w domu kilka plastikowych pojemników i wcześniej rzadko zwracałam uwagę, czym właściwie się różnią. Teraz przed grzaniem patrzę na oznaczenia. Eksperci zwracają uwagę, że niektórych plastikowych opakowań nie należy używać w mikrofalówce, bo pod wpływem ciepła mogą się odkształcać albo topić.

W Unii Europejskiej materiały mające kontakt z żywnością podlegają określonym wymaganiom. Dla tworzyw sztucznych ustalono między innymi limity migracji substancji do żywności, a przy testach bierze się pod uwagę czas i temperaturę używania produktu.

Nie zrezygnowałam przez to z plastikowych pudełek. Nadal są wygodne do przechowywania jedzenia i zabierania obiadu do pracy. Zmieniłam tylko to, w czym później ten obiad podgrzewam.

Do mikrofali przekładam obiad do szkła lub ceramiki

Dziś pudełko wyjmuję z lodówki, a jedzenie przekładam na ceramiczny talerz albo do szklanego naczynia. Kilkanaście sekund i po sprawie. Szczególnie nie mam ochoty eksperymentować ze starymi pojemnikami, które są już porysowane i pamiętają kilka lat używania. Jeśli plastik nie ma oznaczenia, że nadaje się do mikrofalówki, nie wkładam go do środka tylko dlatego, że wcześniej nic złego się nie wydarzyło.

Mikrofalówki przy tym nie odstawiłam. Nadal korzystam z niej regularnie. Zmieniłam tylko naczynie, które razem z obiadem trafia do środka.

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