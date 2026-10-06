Masz ten ser w lodówce? Nie jedz go. GIS ostrzega przed groźną bakterią E. coli

6 października Główny Inspektorat Sanitarny opublikował ostrzeżenie dotyczące dwóch serów z surowego mleka krowiego. Produkty pochodzą z Francji, ale trafiły również na polski rynek.

Producent już wycofuje je z rynku, a polska inspekcja sanitarna sprawdza przebieg wycofywania. Jeśli kupowałeś ostatnio francuski camembert, sprawdź opakowanie.

GIS ostrzega przed dwoma serami. Sprawdź nazwę i numer partii

Ostrzeżenie dotyczy dwóch produktów wyprodukowanych przez francuską firmę Gillot SAS.

Pierwszy to:

Camembert au lait cru, marka Le Petit Cru

opakowanie: 250 g

numer partii: 232511

termin przydatności do spożycia: 17.10.2026

Drugi produkt to:

Camembert Bertrand Crémier

opakowanie: 250 g

numer partii: 232511

termin przydatności do spożycia: 21.10.2026

W obu przypadkach kluczowy jest numer partii 232511. GIS informuje, że producent prowadzi wycofywanie produktów, a Państwowa Inspekcja Sanitarna monitoruje ten proces w polskich sklepach.

Tych serów nie należy jeść

Powodem ostrzeżenia jest wykrycie Escherichia coli produkującej toksynę Shiga (STEC). To nie jest więc zwykła informacja o wycofaniu produktu ze względów jakościowych. Zjedzenie skażonej żywności wiąże się z ryzykiem zatrucia pokarmowego.

Zakażenie STEC może powodować silne skurcze i ból brzucha oraz biegunkę, która czasem jest krwawa. Mogą pojawić się również wymioty i gorączka. Objawy najczęściej zaczynają się po 3–4 dniach od zakażenia.

W części przypadków zakażenie może prowadzić do poważnego powikłania – zespołu hemolityczno-mocznicowego (HUS). Może on prowadzić do ostrej niewydolności nerek. Na cięższy przebieg zakażenia szczególnie narażone są małe dzieci i osoby starsze.

Co zrobić, jeśli masz ten ser w lodówce?

GIS zaleca wprost: produktów wskazanych w ostrzeżeniu nie należy spożywać. Najpierw sprawdź nazwę sera, a następnie numer partii i termin przydatności na opakowaniu. Jeśli jadłeś jeden z tych produktów i pojawiły się niepokojące objawy, GIS zaleca kontakt z lekarzem.

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