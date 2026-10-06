Masz ten ser w lodówce? Nie jedz go. GIS ostrzega przed groźną bakterią E. coli

6 października Główny Inspektorat Sanitarny opublikował ostrzeżenie dotyczące dwóch serów z surowego mleka krowiego. Produkty pochodzą z Francji, ale trafiły również na polski rynek.
Producent już wycofuje je z rynku, a polska inspekcja sanitarna sprawdza przebieg wycofywania. Jeśli kupowałeś ostatnio francuski camembert, sprawdź opakowanie.
GIS ostrzega przed dwoma serami. Sprawdź nazwę i numer partii
Ostrzeżenie dotyczy dwóch produktów wyprodukowanych przez francuską firmę Gillot SAS.
Pierwszy to:
- Camembert au lait cru, marka Le Petit Cru
- opakowanie: 250 g
- numer partii: 232511
- termin przydatności do spożycia: 17.10.2026
Drugi produkt to:
- Camembert Bertrand Crémier
- opakowanie: 250 g
- numer partii: 232511
- termin przydatności do spożycia: 21.10.2026
W obu przypadkach kluczowy jest numer partii 232511. GIS informuje, że producent prowadzi wycofywanie produktów, a Państwowa Inspekcja Sanitarna monitoruje ten proces w polskich sklepach.
Tych serów nie należy jeść
Powodem ostrzeżenia jest wykrycie Escherichia coli produkującej toksynę Shiga (STEC). To nie jest więc zwykła informacja o wycofaniu produktu ze względów jakościowych. Zjedzenie skażonej żywności wiąże się z ryzykiem zatrucia pokarmowego.
Zakażenie STEC może powodować silne skurcze i ból brzucha oraz biegunkę, która czasem jest krwawa. Mogą pojawić się również wymioty i gorączka. Objawy najczęściej zaczynają się po 3–4 dniach od zakażenia.
W części przypadków zakażenie może prowadzić do poważnego powikłania – zespołu hemolityczno-mocznicowego (HUS). Może on prowadzić do ostrej niewydolności nerek. Na cięższy przebieg zakażenia szczególnie narażone są małe dzieci i osoby starsze.
Co zrobić, jeśli masz ten ser w lodówce?
GIS zaleca wprost: produktów wskazanych w ostrzeżeniu nie należy spożywać. Najpierw sprawdź nazwę sera, a następnie numer partii i termin przydatności na opakowaniu. Jeśli jadłeś jeden z tych produktów i pojawiły się niepokojące objawy, GIS zaleca kontakt z lekarzem.
Czytaj też:
Dietetyk ocenił pizzę Książula z Żabki. 1780 kcal to dopiero początek Czytaj też:
Dietetyczka wybiera ten kefir w Lidlu. Ma aż 20 g białka i minimum kalorii