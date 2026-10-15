Dietetyk o rakotwórczych związkach w konserwach. Niepokojące wyniki badania

Konserwy są prostym, tanim i szybkim sposobem na lekki posiłek. Wystarczy otworzyć puszkę i połączyć jej zawartość z pieczywem, świeżymi warzywami lub ulubionymi dodatkami. Sięga po nie naprawdę wielu Polaków, a więc warto przyjrzeć się bezpieczeństwu tej żywności. O co dokładnie chodzi? O BPA (bisfenol A), który jest związkiem chemicznym używanym m.in. do produkcji tworzyw sztucznych i żywic epoksydowych (lakierów), którymi pokrywa się wnętrza puszek. Problemem jednak jest to, że może on migrować do jedzenia. W konsekwencji może przyczyniać się do zaburzeń gospodarki hormonalnej, płodności, rozwoju dzieci, a także zwiększać ryzyko niektórych chorób cywilizacyjnych. BPA nie jest klasyfikowany jako bezpośredni kancerogen, jednak stwarza ryzyko zdrowotne dla gospodarki hormonalnej, a więc wiąże się z podwyższonym ryzykiem rozwoju nowotworów zależnych od hormonów.

Czy żywność z puszek jest niezdrowa?

Dietetyk Michał Wrzosek w opublikowanym nagraniu na YouTube wypowiedział się na temat toksyczności jedzenia w puszkach.

Naraża nas na szkodliwe działanie bisfenolu, a jego dopuszczalna ilość w opakowaniu jest normowana przez Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności. Producenci żywności muszą przestrzegać określonych norm, a także zwracać uwagę na możliwą migrację bisfenolu do żywności, co również jest warunkowane prawem i sprawdzane w licznych kontrolach Państwowej Inspekcji Sanitarnej – zaczął ekspert.

Natomiast specjalista od zdrowego odżywiania zwrócił uwagę na badanie pod tytułem „Canned Soup Consumption and Urinary Bisphenol A: A Randomized Crossover Trial”. Jego uczestnicy zostali podzieleni na dwie grupy. Jedna z nich jadła zupy świeże, a druga z puszki. Po pięciu dniach u osób jedzących zupy z puszki zawartość BPA w moczu wzrosła o 1221 proc.

Więc uważam, że obecnie warto sięgać po puszki okazjonalnie. Zwłaszcza że Polacy jedzą za mało ryb i owoców morza. Natomiast takie produkty nie powinny stanowić podstawy naszej diety. Mimo że nie ma jednoznacznych dowodów, że zwiększają ryzyko nowotworu, to istnieje ryzyko migracji BPA z puszki do żywności, szczególnie gdy mówimy o produktach zawierających tłuszcz, bo BPA dobrze się w nim rozpuszcza”– podsumował.

O tym pamiętaj

Unia Europejska sukcesywnie i bardzo drastycznie zaostrza normy dotyczące BPA, a Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) w ostatnich latach znacząco obniżył próg bezpiecznego dziennego spożycia.

Od 20 lipca 2026 r. na terenie Unii Europejskiej obowiązują nowe przepisy dotyczące ograniczenia stosowania bisfenolu A (BPA) w materiałach przeznaczonych do kontaktu z żywnością. Zakończył się tym samym 18-miesięczny okres przejściowy, który umożliwiał przedsiębiorcom dostosowanie się do nowych wymagań. Zmiany obejmują szeroką grupę produktów, w tym m.in. konserwy, opakowania plastikowe, plastikowe butelki, puszki na napoje, butelki na wodę, pojemniki wielokrotnego użytku (np. lunchboxy), a także jednorazowe kubki, talerze i sztućce. Zgodnie z nowymi regulacjami do obrotu nie mogą być wprowadzane produkty zawierające bisfenol A (BPA) – substancję chemiczną, która może mieć niekorzystny wpływ na zdrowie człowieka – brzmi komunikat na urzędowej stronie gov.pl.

Jeśli chodzi o konserwy owocowe, warzywne i rybne, to przewidziano dłuższy czas na dostosowanie się do nowych wymagań (do 2028 roku).

Bardzo ważne jest też, żeby unikać puszek wgniecionych lub uszkodzonych. Przełamanie wewnętrznej warstwy lakieru sprawia, że żywność styka się bezpośrednio z metalem i wnikają do niej szkodliwe substancje. Pamiętaj też, żeby po otwarciu przekładać żywność do innego pojemnika. Przestrzegaj też zasady, by nigdy nie podgrzewać żywności w puszce. Dobrą alternatywą dla tradycyjnych puszek są produkty w słoikach lub kartonach.

FAQ – najczęściej zadawane pytania o bisfenol A (BPA) i żywność z puszek

Czym jest BPA (bisfenol A) i dlaczego znajduje się w puszkach?

Bisfenol A (BPA) to związek chemiczny stosowany m.in. do produkcji tworzyw sztucznych oraz żywic epoksydowych (lakierów), którymi pokrywa się wnętrza puszek z żywnością. Głównym problemem jest to, że substancja ta może migrować (przenikać) z opakowania bezpośrednio do jedzenia.

Czy jedzenie z puszek jest szkodliwe dla zdrowia?

Żywność z puszek narusza lub naraża organizm na działanie bisfenolu A, który może mieć niekorzystny wpływ na zdrowie. Zwraca się uwagę na badania, w których u osób spożywających zupy z puszki przez 5 dni poziom BPA w moczu wzrósł aż o 1221%. Z tego powodu eksperci zalecają, aby po konserwy sięgać okazjonalnie i nie traktować ich jako podstawy diety. Szczególną ostrożność należy zachować przy produktach tłustych, gdyż BPA bardzo dobrze rozpuszcza się w tłuszczach.

Jakie przepisy i normy prawne dotyczą BPA w Unii Europejskiej?

Unia Europejska zaostrza normy dotyczące bisfenolu A, a Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) znacząco obniżył próg jego bezpiecznego dziennego spożycia. Od 20 lipca 2026 r. obowiązują nowe przepisy zakazujące wprowadzania do obrotu produktów zawierających BPA w materiałach do kontaktu z żywnością. Dla konserw owocowych, warzywnych i rybnych przewidziano jednak wydłużony okres dostosowawczy – do 2028 roku.

Jak bezpiecznie korzystać z konserw i produktów w puszkach?

Aby zminimalizować ryzyko przedostawania się szkodliwych substancji do żywności, należy:

Unikać puszek wgniecionych i uszkodzonych – naruszenie wewnętrznej warstwy lakieru powoduje bezpośredni kontakt żywności z metalem i szybsze wnikanie szkodliwych związków.

Przekładać żywność po otwarciu – nie należy przechowywać niezjedzonej zawartości w otwartej puszce, lecz od razu przełożyć ją do innego pojemnika.

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