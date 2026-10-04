Dziś prawie nikt go nie używa. Babcia dodawała ten składnik, a ciasteczka rosły jak szalone

Moi bliscy nazywają te smakołyki pulchniaczkami. Wszystko dlatego, że podczas pieczenia „rosną”, lekko się rumienią i nabierają porowatej struktury, a przy każdym kęsie rozpływają się w ustach. Babcia Gienia dobrze wiedziała, co robi. A ja mam szczęście, że mogę korzystać z jej przepisu. Trudno o lepszą przekąskę do popołudniowej kawy czy herbaty.

Sekret pulchnych placuszków z przepisu babci

Tajemnicą babcinej receptury jest amoniak spożywczy. Ten tradycyjny środek spulchniający podczas pieczenia uwalnia gazy, które „rozluźniają” ciasto, tworząc w nim wolne przestrzenie. W rezultacie wypieki zyskują porowatą strukturę. Stają się kruche i lekkie. Niektórym osobom może przeszkadzać intensywny i dość charakterystyczny zapach amoniaku, ale nie musisz się go obawiać. Ulotni się, gdy przysmaki wystygną.

Choć samo przygotowanie masy zajmuje niewiele czasu, warto uzbroić się w cierpliwość. Ciasto trzeba bowiem schłodzić w lodówce. Dzięki temu później łatwiej będzie je później rozwałkować, bez konieczności podsypywania blatu dużą ilością mąki. Pamiętaj, by zawinąć masę w folię spożywczą. W przeciwnym razie wchłonie zapachy wydzielane przez inne produkty spożywcze przechowywane w lodówce.

Ciasteczka z amoniakiem – przydatne wskazówki

Po dodaniu mąki wyrabiaj masę tylko do połączenia składników. Następnie rozwałkuj ją na około 5 mm, pilnując jednakowej grubości na całej powierzchni ciasta. Do wykrawania wystarczy niewielka szklanka. Możesz też użyć foremek, na przykład w kształcie serduszek czy gwiazdek.

Układając ciasteczka na blasze, zachowaj odstępy między nimi. Pamiętaj, że „urosną”. Wyjmij przysmaki, gdy się zrumienią. Nie czekaj zbyt długo, bo nadmierne pieczenie może je przesuszyć. Potem przełóż pulchniaczki na kratkę i pozwól im ostygnąć.

Przepis: Pulchniaczki Te placuszki smakują cudownie. Zobaczysz, że nikt im się nie oprze Kategoria Deser Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 35 min. Liczba porcji 6 Liczba kalorii 603 w każdej porcji Składniki 500 g mąki

100 g margaryny

150 g cukru

około ½ szklanki mleka

2 jajka

szczypta soli

2 łyżeczki amoniaku

cukier waniliowy Sposób przygotowania Mieszanie składnikówMargarynę utrzyj z cukrem na puszystą masę. Dodaj jajka, odrobinę soli i cukier waniliowy. Rozpuszczanie amoniakuW mleku rozpuść amoniak, wlej do masy i dokładnie połącz składniki. Wyrabianie ciastaWsyp mąkę i wyrób ciasto — pracuj, aż składniki się połączą. Odstaw ciasto w chłodne miejsce na około 1 godzinę. Po tym czasie rozwałkuj ciasto na grubość ok. 5 mm i wykrawaj ciasteczka foremkami. Pieczenie placuszkówUłóż je na blasze posmarowanej tłuszczem (lub wyłożonej papierem do pieczenia). Piecz w temperaturze około 200 stopniach Celsjusza przez 15 minut.

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