Dietetyczka zachwycona produktem z Biedronki. „Lepszy wybór niż klasyczna wędlina”

Wędlina jest produktem, który kupuje większość z nas. Wykorzystujemy ją do przygotowania kanapek na śniadanie czy kolację, ale też wielu innych potraw. Świetnie sprawdza się jako dodatek do sałatek, zapiekanek, tostów, omletów czy dań makaronowych. Ważne jest jednak, żeby wybierać jakościowe produkty.

Wybierz zamiast klasycznej wędliny

Dietetyczka Agata Strawińska w opublikowanym poście na Instagramie poleciła zdrowszy wybór od wszelkich wędlin. Chodzi o filet pieczony z piersi kurczaka marki „Kraina Wędlin”, który kupisz w Biedronce. Kosztuje 12,99 zł za 200 g. Cena tego produktu może nie należy do najniższych, ale naprawdę warto. Idealnie sprawdzi się na kanapkę, do obiadów i sałatek.

Jest bardzo smaczny i gotowy do spożycia – zauważyła ekspertka.

Ma 104 g mięsa na 100 g gotowego produktu, nie zawiera fosforanów i glutaminianu sodu. Do tego nie ma nadmiaru kalorii – 274 kcal w 100 g.

Cała lista składników prezentuje się następująco: filet z piersi kurczaka ze skórą, sól, skrobia ryżowa, skrobia ziemniaczana, dekstroza, błonnik grochowy, błonnik pszenny bez glutenu, błonnik z łuski babki jajowatej, cukier trzcinowy, ekstrakty przypraw, białko z kurczaka, aromaty naturalne. Jedynym minusem jest 2,8 g soli w całym opakowaniu, a więc nie należy spożywać go w nadmiarze.

instagram

O tym pamiętaj

Wybierając wędlinę w sklepie, musisz pamiętać o kilku ważnych zasadach. Przede wszystkim im krótszy skład, tym lepiej. W ten sposób unikniesz niepotrzebnych wypełniaczy. Niezwykle ważna jest też ilość mięsa w produkcie. Najlepszym wyborem jest 90–100 proc. mięsa. Najlepiej porównywać podobne produkty, np. szynkę z szynką, i sprawdzać, ile mięsa zużyto do wyprodukowania 100 g gotowej wędliny.

Pamiętajmy, że dobra wędlina nie musi być najdroższa, ale powinna być świeża, smaczna i mieć prosty skład. Warto porównać ilość soli w podobnych produktach i wybierać te, które mają jej mniej.

FAQ – najczęściej zadawane pytania o zdrowsze alternatywy dla wędlin i wybór dobrej jakości mięsa

Jaka jest zdrowa alternatywa dla tradycyjnej wędliny ze sklepu?

Dietetyczka Agata Strawińska poleca pieczony filet z piersi kurczaka marki „Kraina Wędlin” z Biedronki. Produkt ten jest gotowy do spożycia, bardzo smaczny i idealnie nadaje się na kanapki, do sałatek czy dań obiadowych. Na 100 g gotowego wyrobu przypada 104 g mięsa, a sam produkt nie zawiera fosforanów ani glutaminianu sodu.

Ile kosztuje polecany filet pieczony z piersi kurczaka i jaka jest jego kaloryczność?

Filet pieczony z piersi kurczaka marki „Kraina Wędlin” kosztuje 12,99 zł za opakowanie o wadze 200 g. W 100 g produktu znajduje się 274 kcal.

Na co zwrócić uwagę w składzie polecanego fileta z kurczaka?

Produkt charakteryzuje się brakiem sztucznych wzmacniaczy smaku (bez fosforanów i glutaminianu sodu). Składa się m.in. z mięsa drobiowego, soli, naturalnych aromatów, błonnika oraz skrobi. Jego jedynym minusem jest stosunkowo wysoka zawartość soli (2,8 g w całym opakowaniu), dlatego nie należy spożywać go w nadmiernych ilościach.

Jakimi zasadami kierować się podczas wyboru dobrej jakości wędliny?

Wybierając wędlinę w sklepie, warto stosować się do następujących reguł:

Krótki skład: Im krótsza lista składników, tym mniej niepotrzebnych wypełniaczy.

Wysoka zawartość mięsa: Najlepsze produkty zawierają od 90% do ponad 100% mięsa w gotowej wędlinie.

Porównywanie produktów: Warto porównywać ilość mięsa oraz zawartość soli w podobnych do siebie produktach (np. szynkę z szynką) i wybierać te z mniejszą ilością soli.

Jakość i świeżość: Dobra wędlina powinna być świeża, smaczna i mieć prosty skład, przy czym nie musi być najdroższym wyborem na półce.

Czytaj też:

Polacy kupują te parówki na potęgę. Trener przestrzega: zaledwie 64 proc. mięsa i kiepski skład Czytaj też:

Kiedyś jadł go każdy, dziś omijamy go w sklepie. Ma nawet 16 g białka i dużo kolagenu