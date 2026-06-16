Nie dodaję do naleśników mleka, mąki ani jajek. Z tej kaszy wychodzą elastyczne i się nie rozpadają

To nie są cienkie, papierowe naleśniki jak z klasycznego ciasta na mleku i mące pszennej. Mają bardziej wyrazisty smak, są sycące i dobrze pasują zarówno do słonych, jak i prostych słodkich dodatków. Najbardziej lubię je z twarożkiem, pastą warzywną, pieczarkami z cebulą albo domowym dżemem bez przesadnej ilości cukru.

Najważniejsze jest namaczanie kaszy, która musi spędzić w wodzie kilkanaście godzin, najlepiej całą dobę, bo wtedy mięknie i po zmiksowaniu tworzy gładką masę. Pracy przy kuchence jest niewiele, ale tego przepisu nie da się zrobić spontanicznie w 15 minut od otwarcia szafki.

Dlaczego naleśniki z kaszy gryczanej się nie rozpadają

Niepalona kasza gryczana po namoczeniu zachowuje się zupełnie inaczej niż sucha kasza wsypana prosto do garnka. Ziarna pęcznieją, miękną i po zmiksowaniu z wodą dają gęste, lekko kleiste ciasto. To właśnie ono zastępuje w tym przepisie mąkę i jajka.

Ważne, żeby użyć kaszy gryczanej niepalonej, czyli jasnej. Palona ma mocniejszy smak i ciemniejszy kolor, ale gorzej sprawdza się w takich delikatnych naleśnikach. Ciasto na naleśniki powinno być płynne, ale nie wodniste. Jeśli będzie za gęste, naleśniki wyjdą grube i mogą pękać przy składaniu.

Najważniejsza rada: pierwszy naleśnik potraktuj testowo. Po nim najlepiej widać, czy ciasto potrzebuje jeszcze odrobiny wody, czy patelnia jest już dobrze rozgrzana.

Przepis: Naleśniki gryczane Smakują inaczej niż klasyczne, ale pasują tak samo do różnych dodatków. Rodzaj kuchni Wegańska Czas przygotowania 24 godz. Czas gotowania 15 min. Liczba porcji 4 Liczba kalorii 330 w każdej porcji Składniki 2 szklanki niepalonej kaszy gryczanej

duża ilość chłodnej wody do namoczenia kaszy

1,5 szklanki wody do zmiksowania ciasta + ewentualnie kilka łyżek do regulacji konsystencji

pół łyżeczki soli

olej do smażenia Sposób przygotowania Przygotowanie kaszyDwie szklanki niepalonej kaszy gryczanej wsyp do sporego naczynia, a następnie zalej dużą ilością chłodnej wody. Przykryj naczynie i pozostaw całość na około 24 godziny. Po tym czasie odcedź kaszę na sicie, przepłucz chłodną wodą i przełóż do innego naczynia. MiksowanieDo naczynia z kaszą wlej 1,5 szklanki wody i dodaj pół łyżeczki soli. Całość zmiksuj na możliwie gładkie ciasto. Jeśli masa będzie zbyt gęsta, dodaj trochę więcej wody. Ciasto powinno dać się łatwo rozprowadzić po patelni cienką warstwą. Smażenie naleśnikówRozgrzej patelnię i posmaruj ją cienką warstwą oleju. Wylej porcję ciasta i szybko rozprowadź ją po całej powierzchni. Smaż na średnim ogniu, aż brzegi lekko obeschną, a spód się zetnie. Dopiero wtedy przełóż naleśnik na drugą stronę i smaż jeszcze chwilę.

Z czym można jeść naleśniki gryczane bez mleka, mąki i jajek

Do wytrawnej wersji najlepiej pasują farsze, które mają wyrazisty smak: pieczarki z cebulą, szpinak z czosnkiem, pasta z soczewicy, hummus albo warzywa z patelni. Gryka ma swój charakter, więc lubi dodatki konkretne, a nie mdłe.

Na słodko można podać je z bananem, musem jabłkowym, domowym dżemem albo masłem orzechowym. Wtedy warto nie przesadzać z solą w cieście, choć odrobina nadal jest potrzebna, bo podbija smak kaszy.

Jeśli naleśniki zostaną na później, ułóż je jeden na drugim i przykryj talerzem albo włóż do szczelnego pojemnika. Dobrze znoszą krótkie odgrzewanie na suchej patelni.

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