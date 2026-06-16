Nie dodaję do naleśników mleka, mąki ani jajek. Z tej kaszy wychodzą elastyczne i się nie rozpadają

To nie są cienkie, papierowe naleśniki jak z klasycznego ciasta na mleku i mące pszennej. Mają bardziej wyrazisty smak, są sycące i dobrze pasują zarówno do słonych, jak i prostych słodkich dodatków. Najbardziej lubię je z twarożkiem, pastą warzywną, pieczarkami z cebulą albo domowym dżemem bez przesadnej ilości cukru.
Najważniejsze jest namaczanie kaszy, która musi spędzić w wodzie kilkanaście godzin, najlepiej całą dobę, bo wtedy mięknie i po zmiksowaniu tworzy gładką masę. Pracy przy kuchence jest niewiele, ale tego przepisu nie da się zrobić spontanicznie w 15 minut od otwarcia szafki.
Dlaczego naleśniki z kaszy gryczanej się nie rozpadają
Niepalona kasza gryczana po namoczeniu zachowuje się zupełnie inaczej niż sucha kasza wsypana prosto do garnka. Ziarna pęcznieją, miękną i po zmiksowaniu z wodą dają gęste, lekko kleiste ciasto. To właśnie ono zastępuje w tym przepisie mąkę i jajka.
Ważne, żeby użyć kaszy gryczanej niepalonej, czyli jasnej. Palona ma mocniejszy smak i ciemniejszy kolor, ale gorzej sprawdza się w takich delikatnych naleśnikach. Ciasto na naleśniki powinno być płynne, ale nie wodniste. Jeśli będzie za gęste, naleśniki wyjdą grube i mogą pękać przy składaniu.
Najważniejsza rada: pierwszy naleśnik potraktuj testowo. Po nim najlepiej widać, czy ciasto potrzebuje jeszcze odrobiny wody, czy patelnia jest już dobrze rozgrzana.
Przepis: Naleśniki gryczane
Smakują inaczej niż klasyczne, ale pasują tak samo do różnych dodatków.
- Rodzaj kuchni
- Wegańska
- Czas przygotowania
- 24 godz.
- Czas gotowania
- 15 min.
- Liczba porcji
- 4
- Liczba kalorii
- 330 w każdej porcji
Składniki
- 2 szklanki niepalonej kaszy gryczanej
- duża ilość chłodnej wody do namoczenia kaszy
- 1,5 szklanki wody do zmiksowania ciasta + ewentualnie kilka łyżek do regulacji konsystencji
- pół łyżeczki soli
- olej do smażenia
Sposób przygotowania
- Przygotowanie kaszyDwie szklanki niepalonej kaszy gryczanej wsyp do sporego naczynia, a następnie zalej dużą ilością chłodnej wody. Przykryj naczynie i pozostaw całość na około 24 godziny. Po tym czasie odcedź kaszę na sicie, przepłucz chłodną wodą i przełóż do innego naczynia.
- MiksowanieDo naczynia z kaszą wlej 1,5 szklanki wody i dodaj pół łyżeczki soli. Całość zmiksuj na możliwie gładkie ciasto. Jeśli masa będzie zbyt gęsta, dodaj trochę więcej wody. Ciasto powinno dać się łatwo rozprowadzić po patelni cienką warstwą.
- Smażenie naleśnikówRozgrzej patelnię i posmaruj ją cienką warstwą oleju. Wylej porcję ciasta i szybko rozprowadź ją po całej powierzchni. Smaż na średnim ogniu, aż brzegi lekko obeschną, a spód się zetnie. Dopiero wtedy przełóż naleśnik na drugą stronę i smaż jeszcze chwilę.
Z czym można jeść naleśniki gryczane bez mleka, mąki i jajek
Do wytrawnej wersji najlepiej pasują farsze, które mają wyrazisty smak: pieczarki z cebulą, szpinak z czosnkiem, pasta z soczewicy, hummus albo warzywa z patelni. Gryka ma swój charakter, więc lubi dodatki konkretne, a nie mdłe.
Na słodko można podać je z bananem, musem jabłkowym, domowym dżemem albo masłem orzechowym. Wtedy warto nie przesadzać z solą w cieście, choć odrobina nadal jest potrzebna, bo podbija smak kaszy.
Jeśli naleśniki zostaną na później, ułóż je jeden na drugim i przykryj talerzem albo włóż do szczelnego pojemnika. Dobrze znoszą krótkie odgrzewanie na suchej patelni.
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