Bez mąki i cukru, a smakują jak z restauracji. Te naleśniki robię z 3 składników

W niemal każdej recepturze na naleśniki pojawia się mąka – biała (oczyszczona) lub pełnoziarnista. Nie jest to jednak składnik niezbędny. Podobnie zresztą jak biały cukier czy inne popularne słodzidła, na przykład miód, erytrytol, ksylitol itp. Najlepiej świadczy o tym przepis, który dziś chciałabym ci przedstawić. Obejmuje tylko trzy produkty, a wyczarujesz z niego puszyste, obłędnie pyszne przysmaki na miarę najlepszej restauracji.

Prosty patent na naleśniki bez mąki

Klasyczne ciasto naleśnikowe opiera się na ściśle określonych proporcjach mleka i mąki. W tej wersji ich miejsce zajmuje mascarpone. Ten gęsty, kremowy serek sprawia, że placki zyskują odpowiednią elastyczność i nie rwą się podczas przewracania na patelni. Dodatek ciemnego, gorzkiego kakao mocno podkręca smak, nadając im głęboki, czekoladowy aromat. a jajka świetnie „wiążą” całość. To genialne rozwiązanie dla osób, które na co dzień ograniczają cukier, ale nie chcą odmawiać sobie małych przyjemności. Porcje ciasta smażę na dobrze rozgrzanej patelni. Zwykle wykorzystuję do tego celu masło klarowane. Doskonale znosi wysokie temperatury. Dzięki niemu brzegi placków stają się przyjemnie chrupiące, a środek pozostaje miękki jak chmurka.

Przepis: Naleśniki z 3 składników Są proste, szybkie i obłędnie pyszne, choć nie zawierają ani grama cukru Kategoria Deser Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 10 min. Liczba porcji 8 Liczba kalorii 88 w każdej porcji Składniki 8-10 g ciemnego kakao bez cukru

60-70 g mascarpone

3 duże jajka Dodatkowo: tłuszcz do smażenia (najlepiej masło klarowane) Sposób przygotowania Robienie ciastaWymieszaj wszystkie składniki. Powinny utworzyć gładką, jednolitą masę. Smażenie naleśnikówNa rozgrzaną patelnię wylewaj porcje ciasta. Smaż do zarumienienia z obu stron. Podawanie naleśnikówPodawaj z ulubionymi dodatkami.

Z czym podawać kakaowe naleśniki z mascarpone?

Wybór dodatków zależy wyłącznie od twoich aktualnych upodobań. Najczęściej sięgam po świeże owoce jagodowe. Rozgniecione maliny, borówki czy truskawki naturalnie „przełamują” intensywny smak kakao i dostarczają organizmowi sporo cennego błonnika. Jeśli masz ochotę na coś bardziej sycącego, posmaruj usmażone placki domowym masłem orzechowym lub kremem na bazie gęstego jogurtu (typu greckiego lub islandzkiego) i cynamonu.

Rewelacyjnie sprawdzą się też posiekane orzechy włoskie, kawałki gorzkiej czekolady albo uprażone płatki migdałów. Możesz też polać placki niewielką ilością syropu klonowego. Nic nie stoi na przeszkodzie, by swobodnie modyfikować ten przepis i tworzyć co rusz nowe kompozycje smaków.

Czytaj też:

Okrasa dodaje to zamiast bułki. Mielone wychodzą pulchne, soczyste i pełne smakuCzytaj też:

Dietetyczka odchudziła tiramisu. Jedna porcja ma 145 kcal i prawie 10 g białka