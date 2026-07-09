Po posiłku brzuch miałam jak balon. Ta herbatka podkręca trawienie i spłaszcza go

Aromatyczna herbatka z kopru włoskiego, imbiru, kolendry i cytryny to mój prosty sposób na ciężkość po jedzeniu. Gdy brzuch jest napięty od gazów, potrafi szybko przynieść wyraźną ulgę.

Są dni, kiedy nawet zwykły obiad leży na żołądku ciężej niż powinien. U mnie najczęściej dzieje się tak po strączkach, kapuście, smażonych potrawach albo wtedy, gdy jem w pośpiechu. W takich momentach nie sięgam od razu po kolejną kawę, tylko zaparzam prosty napar z przypraw, które zwykle i tak mam w kuchennej szufladzie.

Dlaczego ta herbatka pomaga na ciężki brzuch?

Nasiona kopru włoskiego tradycyjnie stosuje się przy uczuciu pełności, wzdęciach i nagromadzonych gazach. Mają lekko anyżowy aromat, więc napar nie smakuje jak lekarstwo, tylko jak łagodna, rozgrzewająca herbatka.

Imbir dodaje ostrości i przyjemnie rozgrzewa od środka. U mnie sprawdza się szczególnie wtedy, gdy po jedzeniu czuję, jakby żołądek pracował zbyt wolno. Kolendra jest delikatniejsza, bardziej cytrusowa i korzenna, a przy okazji dobrze łączy smak kopru z imbirem. Cytrynę dodaję dopiero wtedy, gdy napar lekko przestygnie, bo wtedy daje świeżość zamiast gorzkiej nuty ze sparzonej skórki.

Przepis: Herbatka na wzdęty brzuch Aromatyczny napar najlepiej pić świeżo po zaparzeniu, zwłaszcza po cięższym posiłku. Kategoria Napój Rodzaj kuchni Europejska Czas przygotowania 5 min. Czas gotowania 10 min. Liczba porcji 2 Liczba kalorii 10 w każdej porcji Składniki 2 łyżeczki nasion kopru włoskiego

1 łyżeczka ziaren kolendry

ok. 1,5 cm świeżego imbiru

2 plasterki cytryny

500 ml gorącej wody Sposób przygotowania RozgniatanieNasiona kopru włoskiego i ziarna kolendry lekko rozgnieć w moździerzu albo płaską stroną noża. Nie musisz robić z nich proszku; wystarczy, że pękną, bo wtedy szybciej oddadzą aromat do naparu. ParzenieWsyp koper i kolendrę do dzbanka, dodaj plasterki świeżego imbiru i zalej gorącą wodą. Naczynie przykryj talerzykiem albo pokrywką i odstaw na około 10 minut. Przykrycie jest ważne, bo aromatyczne olejki nie uciekają z parą, tylko zostają w naparze. DosmaczanieGdy napój lekko przestygnie, rozlej go do kubków. Do każdego włóż plasterek cytryny albo wyciśnij z niego trochę soku. Pij od razu po przygotowaniu, małymi łykami, najlepiej po posiłku.

Kiedy pić taką herbatkę i komu może nie służyć

Najczęściej piję ją po obiedzie albo kolacji, zwłaszcza gdy posiłek był cięższy, bardziej tłusty albo zjedzony w pośpiechu. Nie robię z niej jednak napoju „na zapas”, bo świeżo zaparzona ma najlepszy aromat i najprzyjemniejszy smak.

Jeżeli jesteś w ciąży, karmisz piersią, bierzesz leki na stałe albo masz przewlekłe dolegliwości ze strony przewodu pokarmowego, lepiej skonsultować regularne picie takich mieszanek z lekarzem. Ostrożność warto zachować także przy alergii na rośliny z rodziny selerowatych, do której należą m.in. koper włoski i kolendra.

Najważniejsza rada? Nie traktuj tej herbatki jak sposobu na odchudzanie, tylko jak łagodny napar po jedzeniu. Przy wzdętym, napiętym brzuchu właśnie takie proste rozwiązania często sprawdzają się najlepiej.

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