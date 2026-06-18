Od dzisiaj w Lidlu kawa XXL za 29,99 zł. Okazja trwa tylko trzy dni

Choć jestem wielką miłośniczką kawy i piję jej naprawdę sporo, to kłopotliwa jest jej cena. Nie chodzi nawet o picie kawy „na mieście”, a kupowanie jej w supermarkecie, by samodzielnie przygotować ją w domu. Ostatnio jednak korzystam z patentu na robienie zakupów, gdy w sklepach pojawiają się ciekawe promocje. Teraz taka trwa w Lidlu. Ja już planuje się tam wybrać.

Tania kawa w Lidlu

W Lidlu od czwartku, 18 czerwca do soboty, 20 czerwca trwa świetna promocja na kawę. W ramach tej akcji, przy zakupie dwóch opakowań kawy rozpuszczalnej Nescafé o wadze 200 g, zapłacisz mniej za kolejne opakowanie. Wersja Nescafé Classic kosztuje wówczas 31,39 zł za słoik zamiast ceny regularnej wynoszącej 36,99 zł. Z kolei za kawę Nescafé Crema przy zakupie dwóch sztuk zapłacisz 33,99 zł za opakowanie, podczas gdy jej standardowa cena to 39,99 zł.

Zniżka obowiązuje również na kawę mieloną Jacobs Krönung w opakowaniu 500 g. Kupując dwa opakowania, otrzymujesz 21 proc. rabatu, co obniża cenę pojedynczej paczki do 35,99 zł, przy cenie regularnej na poziomie 45,99 zł.

Można też skorzystać z oferty na większe opakowania, zaznaczone jako wyjątkowe okazje. Kawa ziarnista Kimbo Capri w dużym opakowaniu o wadze aż 1 kg jest dostępna w cenie 69,99 zł. Jej regularna cena to około 90 zł. Ostatnią propozycją jest kawa rozpuszczalna Bellarom Royal w wersji XXL o wadze 300 g, którą oznaczono jako „Supercena” i można ją kupić za 29,99 zł. Normalnie kosztuje ona w granicach 35 – 40 zł.

Błędy w przechowywaniu kawy

Kawa powinna być przechowywana w sposób, który maksymalnie ogranicza jej kontakt z powietrzem, wilgocią, światłem i obcymi zapachami, ponieważ te czynniki najszybciej pogarszają jej aromat i smak. Najlepiej trzymać ją w szczelnym, nieprzezroczystym pojemniku (np. metalowym lub ceramicznym) i w suchym, ciemnym miejscu. Idealna będzie więc szafka kuchenna, z dala od źródeł ciepła (ta przy piekarniku nie będzie odpowiednia).

Wbrew niektórym przekonaniom, lodówka nie jest dobrym miejscem do przechowywania kawy, ponieważ sprzyja skraplaniu się wilgoci i pochłanianiu zapachów innych produktów, co pogarsza jej smak. Ważne jest również, aby nie mielić ziaren na zapas — najlepiej robić to tuż przed parzeniem, bo zmielona kawa bardzo szybko traci świeżość.

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