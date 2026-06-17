W Azji piją z nich napar, u nas mało kto je zna. Wspierają jelita, odporność i nerwy

Mało kto w Polsce słyszał o czerwonych daktylach, choć w Azji są znane i często wykorzystywane. Ten niepozorny owoc, zwany jujubą, stopniowo zyskuje jednak popularność również u nas – głównie dzięki swoim prozdrowotnym właściwościom i wszechstronnemu zastosowaniu w kuchni. Bez problemu kupisz je na przykład przez internet.

Właściwości prozdrowotne czerwonych daktyli

Czerwone daktyle, czyli jujuba, nazywane także czerwonymi daktylami chińskimi, są owocami cenionymi od tysięcy lat w tradycyjnej medycynie chińskiej. Do ich najważniejszych właściwości należy wysoka zawartość witaminy C, błonnika oraz związków przeciwutleniających, takich jak polifenole i flawonoidy. Dzięki temu pomagają chronić komórki przed stresem oksydacyjnym wywoływanym przez wolne rodniki. Czerwone daktyle mogą wspierać też pracę układu pokarmowego. Zawarty w nich błonnik sprzyja prawidłowej perystaltyce jelit.

Czerwone daktyle, znane w medycynie chińskiej jako Da Zao, działają jak delikatna, odbudowująca siła. Wzmacniają śledzionę, wspierają tworzenie krwi, łagodzą napięcia emocjonalne i odżywiają układ trawienny – podaje lekarka Wiktoria Zwinczewska, ekspertka medycyny chińskiej w opublikowanym poście na Instagramie.

Sposoby na wykorzystanie czerwonych daktyli

Jak wyjaśnia ekspertka, czerwone daktyle to jedno z najbardziej łagodnych „ziół”, które można pić codziennie. Można przygotować z nich specjalny napar. Wystarczy połączyć pięć daktyli ze świeżym imbirem i wodą, a następnie gotować przez około 10-15 minut. To jednak nie wszystko. Możesz je dodawać do zup, wywarów (będą odpowiednie na przykład do rosołu), ale także do potrawki z kurczakiem czy wołowiną. Wnoszą naturalną słodycz i głębię smaku.

Oprócz tego owoce jujuba można jeść jako przekąskę (suszone), dodawać do owsianki, kompotów, deserów albo nawet mieszać z orzechami i jogurtem, tworząc zdrowy deser. Warto pamiętać, że suszone czerwone daktyle są skoncentrowanym źródłem cukrów i kalorii, dlatego najlepiej spożywać je z umiarem.

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