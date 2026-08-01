Kefir czy maślanka? Oba są zdrowe, ale jeden działa na jelita o niebo lepiej

Fermentowane produkty mleczne, takie jak jogurt, kefir czy maślanka, są cennym elementem zdrowej diety. Zawierają korzystne bakterie probiotyczne, które wspierają prawidłowe funkcjonowanie jelit oraz wzmacniają odporność organizmu. Są również dobrym źródłem białka, wapnia i witamin z grupy B, dzięki czemu pomagają utrzymać zdrowe kości i zęby.

Co jest zdrowsze: kefir czy maślanka?

Część osób może zadawać sobie pytanie: co jest zdrowsze – kefir czy maślanka. Oba te produkty są bardzo popularne i przede wszystkim – niezwykle zdrowe. Różnice między nimi wynikają ze sposobu fermentacji, a co za tym idzie, też zawartości mikrobiologicznej. To jednak kefir zawiera więcej probiotyków – od 30 do nawet 60 różnych szczepów pożytecznych mikroorganizmów. Wykazuje silne działanie przeciwzapalne, wspiera odporność i świetnie działa na jelita. Dla porównania maślanka zawiera zazwyczaj tylko kilka szczepów. Jeśli twoim głównym celem jest odbudowa mikrobiomu jelitowego, lepsze trawienie i odporność – kefir nie ma sobie równych.

Zarówno kefir, jak i maślanka mają niski indeks glikemiczny, ale kefir – ze względu na nieco większą gęstość oraz specyficzny profil białkowo-kwasowy – często daje dłuższe uczucie sytości.

Kefir jest źródłem pełnowartościowego białka, czyli jest świetną bazą do smoothie czy koktajli – powiedział w opublikowanym nagraniu dietetyk Michał Wrzosek.

Dla kogo maślanka jest lepsza?

Maślanka będzie jednak lepszym wyborem dla osób z wrażliwym żołądkiem i refluksem. Ma łagodniejszy, mniej kwaśny smak i niższą kwasowość niż kefir. Dzięki temu nie podrażnia błony śluzowej żołądka i jest rzadziej przyczyną zgagi.

Dodatkowo jest wyjątkowo bogata w lecytynę i fosfolipidy (które pochodzą z otoczek tłuszczowych mleka rozbijanych podczas robienia masła).

W białku obecnym w maślance znajdują się stosunkowo duże ilości leucyny, czyli jednego z najważniejszych aminokwasów, którego nasz organizm nie potrafi samodzielnie produkować. W szklance maślanki mamy około 0,8 g leucyny – wyjaśnił dietetyk dr Bartosz Kulczyński.

Lecytyna wspiera koncentrację, pamięć, regenerację układu nerwowego oraz chroni wątrobę.

FAQ – najczęściej zadawane pytania o fermentowane produkty mleczne (kefir i maślankę)

Co jest zdrowsze: kefir czy maślanka?

Oba produkty są niezwykle zdrowe, jednak kefir wygrywa pod względem zawartości probiotyków – zawiera od 30 do nawet 60 różnych szczepów pożytecznych mikroorganizmów (podczas gdy maślanka ma ich zazwyczaj tylko kilka). Kefir silniej wspiera mikrobiom jelitowy, trawienie i odporność oraz wykazuje silne działanie przeciwzapalne. Ponadto ze względu na swoją gęstość i specyficzny profil białkowo-kwasowy daje dłuższe uczucie sytości. Jak wskazuje dietetyk Michał Wrzosek, kefir jest również pełnowartościowym źródłem białka i świetną bazą do koktajli czy smoothie.

Dla kogo maślanka będzie lepszym wyborem niż kefir?

Maślanka jest lepszym wyborem dla osób z wrażliwym żołądkiem, refluksem oraz skłonnością do zgagi. Ma niższą kwasowość i łagodniejszy smak, dzięki czemu nie podrażnia błony śluzowej żołądka. Dodatkowo maślanka jest wyjątkowo bogata w lecytynę i fosfolipidy oraz dostarcza znaczne ilości leucyny (ok. 0.8 g w szklance – jak wyjaśnia dr Bartosz Kulczyński). Lecytyna wspiera pamięć, koncentrację, regenerację układu nerwowego oraz chroni wątrobę.

Jakie są główne korzyści ze spożywania fermentowanych produktów mlecznych?

Produkty fermentowane, takie jak jogurt, kefir czy maślanka, dostarczają organizmowi korzystnych bakterii probiotycznych, które dbają o prawidłowe funkcjonowanie jelit oraz stymulują układ odpornościowy. Stanowią także cenne źródło wartościowego białka, wapnia oraz witamin z grupy B, dzięki czemu pomagają w utrzymaniu zdrowych i mocnych kości oraz zębów.

Czym różni się kefir od maślanki pod względem składu i właściwości?

Różnice wynikają głównie ze sposobu fermentacji i zawartości mikrobiologicznej:

Kefir ma bogatszą florę bakteryjną (30–60 szczepów), wyższą kwasowość i wyrazistszy smak. Działa intensywniej na odbudowę jelit i daje dłuższą sytość.

Maślanka ma łagodniejszy smak i niższą kwasowość, ale zawiera unikalne składniki pochodzące z otoczek tłuszczowych mleka rozbijanych przy produkcji masła – lecytynę, fosfolipidy oraz aminokwas leucynę, które działają korzystnie na układ nerwowy i wątrobę.

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