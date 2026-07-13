Ten koktajl działa jak miotełka na jelita i pomoże schudnąć. Zrobisz go w 15 minut

Nie zawsze rano mam ochotę na sycące bardzo śniadanie. Zazwyczaj stawiam na lekkie opcje, takie jak na przykład różnego rodzaju koktajle. Są nie tylko pyszne, ale też naprawdę bardzo zdrowe. Do tego oczywiście zaspokajają głód. Co więcej, odpowiednio skomponowany koktajl może dostarczyć organizmowi cennych składników odżywczych już od samego rana i pozytywnie wpłynąć na pracę układu pokarmowego.

Najlepszy koktajl dla jelit

Dietetyk Bartek Szemraj w opublikowanym nagraniu podał przepis na najzdrowszy koktajl dla jelit. Składa się on z nasion chia, kefiru, a do tego ulubionych owoców. Specjalista od zdrowego odżywiania dodał akurat brzoskwinie.

Kefir jest naturalnym źródłem probiotyków, czyli korzystnych bakterii pomagających utrzymać prawidłową mikroflorę jelitową. Nasiona chia dostarczają dużych ilości błonnika, który wspomaga pracę układu pokarmowego, sprzyja regularnym wypróżnieniom i stanowi pożywkę dla dobrych bakterii jelitowych. Z kolei owoce wzbogacają go o witaminy, przeciwutleniacze oraz dodatkową porcję błonnika.

Przepis: Koktajl na jelita i odchudzanie Ten koktajl nie tylko wspaniale smakuje, ale też pomaga na jelita. Kategoria Napój Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 15 min. Liczba porcji 1 Liczba kalorii 280 Składniki 1 szklanka kefiru (ok. 250 ml)

1–2 łyżki nasion chia

1 brzoskwinia (lub inne ulubione owoce) Sposób przygotowania Przygotowanie nasion chia i brzoskwińWsyp nasiona chia do kefiru i odstaw na 10 minut, aby lekko napęczniały. Brzoskwinię umyj, usuń pestki i pokrój na kawałki. Blendowanie składnikówDodaj owoce do kefiru z chia. Zblenduj wszystko na gładki koktajl. Wypij od razu lub schłódź przez kilka minut przed podaniem.

Ten napój pomoże też w odchudzaniu

Taki koktajl nie tylko świetnie wpływa na pracę naszych jelit, ale będzie też odpowiednim napojem dla osób, które walczą z nadprogramowymi kilogramami. Kefir jest produktem stosunkowo niskokalorycznym.

Otóż jedna szklanka tego produktu dostarcza około 120 kcal – powiedział z kolei w opublikowanym nagraniu dietetyk Bartosz Kulczyński.

Dzięki wysokiej zawartości składników odżywczych ogranicza także chęć podjadania. Brak niektórych substancji w organizmie prowadzi właśnie do sięgania po kaloryczne przekąski. Do tego jest świetnym źródłem białka, które syci na dłużej.

Nasiona chia pomagają w odchudzaniu, ponieważ hamują głód, choć same w sobie nie spalają tłuszczu. Ich sekret tkwi w tym, że potrafią wchłonąć mnóstwo wody i zamienić się w żel, który wypełnia żołądek. Dodatkowo są bombą błonnikową i źródłem białka, dzięki czemu po posiłku z ich dodatkiem długo nie będziesz mieć ochoty na podjadanie.

Przyrządzając koktajl, dobrym pomysłem jest wcześniejsze sprawdzenie, jakie owoce mają mało kalorii. Dobrze sprawdzą się na przykład truskawki, maliny, jeżyny, porzeczki oraz arbuz i melon, które dodatkowo zawierają dużo wody, dzięki czemu świetnie nawadniają organizm.

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