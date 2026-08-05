Polacy omijają je w sklepie. Mają prawie 2 razy więcej błonnika niż awokado

Meksykański przysmak uchodzi za jeden z najzdrowszych owoców na świecie. Nie sposób odmówić mu wartości odżywczej. Dostarcza zdrowych tłuszczów i wielu innych cennych związków. Mało kto jednak wie, że na dziale z bakaliami kryje się prawdziwy skarb, który pod wieloma względami wypada znacznie korzystniej. Stały się stałym elementem moich śniadań i przekąsek, bo poprawiają trawienie.

Te owoce są lepsze niż awokado

Jeśli chodzi o zawartość błonnika i potasu w przeliczeniu na 100 g, suszone figi wypadają lepiej niż awokado. Deklasują osławiony superfood. Stugramowa porcja suszonych fig dostarcza około 12,9 g włókna pokarmowego, a ich „rywal” – 6,8 g. Błonnika nie powinno go zabraknąć w dobrze zbilansowanej diecie, bo wspiera prawidłową pracę układu trawiennego. Usprawnia perystaltykę jelit, zmniejsza ryzyko występowania zaparć i odżywia „dobre” bakterie bytujące w układzie trawiennym. W rezultacie pośrednio wzmacnia odporność organizmu i przyczynia się do redukcji stanów zapalnych.

Błonnik odgrywa też istotną rolę w procesie odchudzania. Zapewnia długie uczucie sytości po posiłku, co przekłada się na mniejsze ryzyko podjadania między posiłkami. To z kolei pozwala łatwiej kontrolować masę ciała. Pomaga też w utrzymaniu deficytu kalorycznego.

Inna przewaga suszonych fig nad awokado

Suszone figi wygrywają z awokado nie tylko, jeśli chodzi o zawartość błonnika, ale również potasu. Znajdziemy w nich 938 mg tego pierwiastka w 100 gramach. Dla porównania ta sama porcja meksykańskiego przysmaku ma 507 mg związku, czyli niemal dwa razy mniej. Warto podkreślić, że wspomniany mikroelement pełni w organizmie wiele istotnych funkcji. Reguluje ciśnienie tętnicze krwi i wpływa pozytywnie na układ nerwowy. Wspomaga regenerację neuronów i przewodzenie impulsów nerwowych.

Suszone figi w diecie

Suszone figi są źródłem cukrów prostych, więc nie należy przesadzać z ich ilością w diecie. Dwie lub trzy sztuki dzienne w zupełności wystarczą. Możesz pokroić je w kostkę i dorzucać do owsianek, koktajli czy mlecznych deserów. Owoce świetnie sprawdzają się również jako samodzielna przekąska. To dobry zamiennik dla klasycznych, wysokoprzetworzonych słodyczy.

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