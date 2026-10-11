Nie Heinz i nie Włocławek. Ekspert: „To najlepszy ketchup, jaki możesz kupić w Polsce”

Napis „fit” na opakowaniu nie wystarczy, żeby ocenić wartość produktu. W przypadku ketchupów warto zajrzeć zarówno do wykazu składników, jak i tabeli wartości odżywczych. Zrobi to Bartłomiej Szkutnik, twórca portalu Fit Recenzje. Przygotował autorskie zestawienie pięciu najlepszych, jego zdaniem, ketchupów bez dodatku cukru. Wśród wyróżnionych propozycji znalazły się popularne marki dostępne w znanych sieciach handlowych. Zwycięzca ma najwięcej pomidorów, choć pod względem kaloryczności i zawartości soli wyprzedzają go inni uczestnicy rankingu.

Włocławek i Heinz poza podium

Piąte miejsce zajął Włocławek bez dodatku cukru. Do przygotowania 100 g sosu wykorzystano 161 g pomidorów. Taka porcja dostarcza 47 kcal i zawiera 1,6 g soli. „Ciekawym dodatkiem jest przecier z cebuli i selera” – zauważa Bartłomiej Szkutnik. To właśnie warzywne dodatki uzupełniają pomidorową bazę i nadają jej bardziej złożony smak.

„Oczko” wyżej znalazł się Heinz bez dodatku cukru i soli. Wyróżnia się przede wszystkim bardzo małą zawartością soli – zaledwie 0,05 g w 100 g ketchupu. Dlatego można po niego sięgać przy nadciśnieniu (choć oczywiście z umiarem). Do wyprodukowania tej ilości sosu potrzeba 200 g pomidorów, a jego wartość energetyczna wynosi 44 kcal.

W recepturze Heinza wykorzystano chlorek potasu. Na liście składników są także ocet, sok cytrynowy z koncentratu, błonnik cytrusowy oraz ekstrakty przypraw i ziół. Za dodatkową słodycz odpowiada sukraloza.

Dzik i Develey w czołówce

Trzecie miejsce przypadło ketchupowi DZIK. Spośród pięciu wyróżnionych propozycji ma najniższą kaloryczność – 40 kcal w 100 g. Na tę ilość produktu przypada 220 g pomidorów oraz 1,6 g soli. Ekspert docenił również brak skrobi i kompozycję przypraw:

Tutaj smak podkręca cebula, czosnek, goździki i cynamon – wylicza Bartłomiej Szkutnik.

Na drugą lokatę zdaniem eksperta zasłużył Develey Premium 0% dodatku cukru. Jego atutem jest receptura ograniczona do pięciu składników: przecieru pomidorowego, octu spirytusowego, soli, sukralozy i naturalnego aromatu. Producent wykorzystuje 242 g pomidorów na 100 g gotowego sosu. Taka porcja dostarcza 52 kcal i zawiera 1,4 g soli. To najwyższa kaloryczność w tej piątce, ale różnica względem najlżejszej propozycji wynosi jedynie 12 kcal na 100 g.

To najlepszy fit ketchup bez cukru zdaniem eksperta

Palma pierwszeństwa należy do Roleskiego Premium bez dodatku cukru. Stugrampowa porcja powstała z 266 g pomidorów na 100 g sosu. W tej samej ilości produktu znajdują się 46 kcal oraz 1,5 g soli.

Numer 1 zawsze mam w swojej lodówce. To najlepszy ketchup, jaki możesz kupić w Polsce – przyznaje twórca portalu Fit Recenzje,

Zwycięzca zawiera ocet jabłkowy i przyprawy. W składzie jest też sukraloza. Brak dodatku cukru nie oznacza jednak, że ketchup nie zawiera go wcale: tabela wartości odżywczych wskazuje 5,3 g cukrów na 100 g produktu. Pochodzą one z użytych składników.

Warto też właściwie odczytywać informację o ilości pomidorów. Wynik przekraczający 100 g na 100 g ketchupu odnosi się do surowca wykorzystanego podczas produkcji, czyli zagęszczonych pomidorów pozbawionych części wody.

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