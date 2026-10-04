Dietetyczka wskazała 3 najlepsze chleby z Biedronki. Jeden ma 3 składniki i tylko 210 kcal

Chleb jest produktem, który gości w większości polskich domów. Wielu osobom trudno wyobrazić sobie bez niego śniadanie czy kolację. Wynika to z tego, że kanapki są jednym z najprostszych i najszybszych pomysłów na posiłek. Do tego wystarczy kilka ulubionych dodatków i w parę minut mamy gotowy sycący posiłek. Warto jednak wiedzieć, jaki chleb włożyć do koszyka z zakupami, by jego jedzenie sprzyjało naszemu zdrowiu. Biedronka ma szeroki wachlarz dobrej jakości pieczywa i warto z tego korzystać.

Dietetyczka o 3 najlepszych chlebach z Biedronki

Dietetyczka Elżbieta Baranowska opublikowała na swoim profilu na Instagramie 3 najlepsze chleby z Biedronki.

Dobrze dobrane pieczywo może być wartościowym elementem zdrowej diety i wspierać sytość na dłużej – przekonuje specjalistka.

Pierwszy z nich to chleb „Całe Ziarno”. Ten chleb składa się z mąki (żytniej 28%, pszennej 10%), nasion słonecznika 25%, wody, siemienia lnianego 11%, soli, drożdży, oleju rzepakowego, mielonych łusek Psyllium, mąki ze słodu jęczmiennego oraz ekstraktu słodu jęczmiennego (słód jęczmienny, woda). Ma on 333 kcal w 100 g. Jego wysoka kaloryczność wynika z dużej zawartości ziaren.

Kolejny faworyt to chleb słonecznikowy. Ten chleb składa się z mąki (żytniej 42%, pszennej 12%), wody, nasion słonecznika 17%, ekstraktu słodu jęczmiennego (słód jęczmienny, woda), soli, mąki ze słodu jęczmiennego oraz drożdży. Zawiera 292 kcal w 100 g.

Warto kupić także chleb żytni 100 proc. bez dodatku drożdży. On z kolei składa się z mąki żytniej, wody i soli. Jest także najmniej kaloryczny, ponieważ w 100 g ma zaledwie 210 kcal.

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Tego biedronkowego pieczywa lepiej nie kupuj

Z kolei trener Karol Pieczka podpowiedział w jednym z wpisów na Instagramie, jakiego pieczywa w Biedronce lepiej unikać. Jest to bajgiel, kajzerka, kajzerka z serem, półbagietka i bagietka z czosnkiem. Wynika to z ich niskiej wartości odżywczej, stopnia przetworzenia oraz wysokiej kaloryczności:

Warto zwracać uwagę na skład pieczywa. Przy każdej półce z nim znajdziesz tabelę z rozpiską odnośnie kaloryczności czy właśnie składników, z których powstało. Przeanalizowanie jej zajmie ci chwilę, a może realnie przełożyć się na twoje zdrowie.

Jest to chyba najprostszy skład, jaki może mieć pieczywo. Dodatkowo ma niską kaloryczność, co czyni go bardzo dobrym wyborem dla osób będących na redukcji. Pamiętaj też, że ciemny kolor pieczywa nie zawsze oznacza, że jest ono pełnoziarniste. Czasami jest ono barwione karmelem.

FAQ – najczęściej zadawane pytania o chleb z Biedronki

Jaki chleb z Biedronki jest najzdrowszy i polecany przez dietetyków?

Za najbardziej wartościowe i najzdrowsze chleby z Biedronki uznaje się:

Chleb „Całe Ziarno” – bogaty w nasiona słonecznika (25%) i siemię lniane (11%), co dostarcza cennych tłuszczów i błonnika.

Chleb słonecznikowy – zawierający 42% mąki żytniej i 17% nasion słonecznika.

Chleb żytni 100% bez dodatku drożdży – o najprostszym możliwym składzie (mąka żytnia, woda, sól).

Który chleb z Biedronki ma najmniej kalorii i sprawdzi się na odchudzanie (redukcję)?

Najmniej kaloryczny jest chleb żytni 100% bez dodatku drożdży, który ma zaledwie 210 kcal w 100 g. Z uwagi na prosty skład i niską kaloryczność jest on szczególnie polecany przez dietetyków dla osób będących na redukcji. Dla porównania: chleb słonecznikowy ma 292 kcal w 100 g, a chleb „Całe Ziarno” – 333 kcal w 100 g (wyższa kaloryczność wynika z dużej zawartości ziaren).

Jakiego pieczywa z Biedronki najlepiej unikać?

Zgodnie z rekomendacjami trenerów i ekspertów odżywiania, warto unikać produktów o niskiej wartości odżywczej, wysokim stopniu przetworzenia oraz wysokiej kaloryczności, takich jak:

bajgiel,

kajzerka,

kajzerka z serem,

półbagietka,

bagietka z czosnkiem.

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