Ten ser jest niedoceniany. Badacze widzą w nim wsparcie dla serca i mózgu po 60. roku życia

Badacze zwracają szczególną uwagę na niedoceniany i nieco zapomniany przysmak. Chodzi on ser wytwarzany z mleka koziego. Wykazuje on – jak podkreślają badacze – wyjątkowe właściwości prozdrowotne i odżywcze, między innymi ze względu na swoją unikalną kompozycję chemiczną. Zobacz, jakie korzyści może przynieść seniorom włączenie go do jadłospisu.

Ser kozi i jego wpływ na organizm

Ser kozi jest lepiej przyswajany przez organizm niż nabiał na bazie mleka krowiego. Stymuluje rozwój pożytecznej flory jelitowej i pomaga w regeneracji mikrobiomu po kuracji antybiotykowej. Zawiera krótko- i średniołańcuchowe kwasy tłuszczowe, które pomagają w zapobieganiu przewlekłym chorobom przewodu pokarmowego oraz wspierają leczenie zespołu złego wchłaniania i biegunki tłuszczowej. Co więcej, jest źródłem wartościowych protein. Znajdziemy w nim między innymi białka ochronne. Przyczyniają się one do zwalczania infekcji i redukcji stanów zapalnych.

Ser kozi dostarcza również wielonienasyconych kwasów tłuszczowych z grupy omega-3 oraz kwas sialowego. Związki te wpływają pozytywnie na pracę układu nerwowego i funkcjonowanie poznawcze. Poprawiają funkcjonowanie poznawcze oraz pamięć. Badacze dowodzą, że mogą też odegrać ważną rolę w profilaktyce chorób neurodegeneracyjnych.

Obecne w mleku kóz wielonienasycone kwasy tłuszczowe (PUFA), należące do grupy omega-3, wspomagają leczenie demencji. Podawanie mleka koziego myszom z uszczerbkami pamięci wywołanymi farmakologicznie spowodowało re-generację komórek nerwowych – zauważają badaczki z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie w artykule z 2023 roku.

Wielonienasycone kwasy tłuszczowe wspomagają również profilaktykę i leczenie miażdżycy, ponieważ zmniejszają poziom szkodliwego cholesterolu LDL oraz zmniejszają stany zapalne w naczyniach krwionośnych. Ich spożywanie – jak podkreślają eksperci z Narodowego Centrum Edukacji Żywieniowej – „obniża ryzyko rozwoju choroby niedokrwiennej serca […] wystąpienia udaru mózgu i śmiertelności z powodu choroby niedokrwiennej serca.

Ser kozi dobry nie tylko dla serca i mózgu

Ser kozi jest również cennym źródłem wapnia. Pierwiastek odpowiada między innymi za prawidłową mineralizację kości i jest wykorzystywany w terapii osteoporozy. Podobnie zresztą jak średniołańcuchowe kwasy tłuszczowe, obecne w mleku kóz. „Kwas kaprynowy i kwas kaprylowy są stosowane jako suplementy w leczeniu pacjentów z anemią, demineralizacją kości i hipercholesterolemią” – czytamy w cytowanej wcześniej pracy.

FAQ – najczęściej zadawane pytania o ser kozi

Jaki ser opisano jako wartościowy element diety seniora?

W tekście zwrócono uwagę na ser kozi, wytwarzany z mleka kóz. Dostarcza białka i wapnia, dlatego może stanowić wartościowy element urozmaiconego jadłospisu osób po 60. roku życia.

Jakie składniki odżywcze zawiera ser kozi?

Ser kozi dostarcza między innymi białka, tłuszczu oraz wapnia. Dokładna zawartość tych składników zależy od rodzaju sera, dlatego warto sprawdzać informacje na etykiecie konkretnego produktu.

Czy ser kozi może wspierać zdrowie kości?

Ser kozi może dostarczać wapnia potrzebnego do prawidłowej mineralizacji kości. Jest więc jednym z produktów, które mogą uzupełniać dietę w ten składnik. Samo jedzenie sera nie zastępuje jednak leczenia osteoporozy.

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