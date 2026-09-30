Masło i ser zostawiam na później. Jesienią robię te kanapki ze składnikiem na odporność

Jesienne kanapki lubię doprawić czymś mocniejszym niż sól i pieprz. Ta pasta z awokado wygląda zwyczajnie, ale daleko jej do zwykłego smarowidła. Wszystko za sprawą jednego niepozornego składnika, dzięki któremu zyskuje nie tylko ciekawszy smak, ale też więcej prozdrowotnych właściwości, ważnych dla poprawy odporności. Zwróciła na niego uwagę dietetyczka kliniczna Małgorzata Lenartowicz. Zobacz, co warto włączyć do jadłospisu.

Ten składnik jesiennych kanapek wzmacnia odporność

Ekspertka radzi, by jak najczęściej sięgać po olej z czarnuszki, zwłaszcza w sezonie jesienno-zimowym. Ten niedoceniany tłuszcz zawiera wiele cennych substancji bioaktywnych, z tymochinonem na czele. To naturalny przeciwutleniacz. Wykazuje silne działanie immunomodulujące.

Hamuje wydzielanie histaminy, co czyni go składnikiem kluczowym jako wsparcie leczenia alergii (zarówno skórnych jak i pokarmowych), zatruć oraz stanów zapalnych (wewnętrznych oraz skórnych). Tymochinon wykazuje także działanie […] przeciwbólowe, przeciwgrzybicze oraz poprawiające trawienie (stymuluje wydzielanie żółci) – wyjaśnia specjalistka w opublikowanym materiale.

Olej z czarnuszki przyczynia się również do obniżenia poziomu „złego cholesterolu” i stężenia glukozy we krwi. Wspomaga regulowanie ciśnienia tętniczego i zmniejsza ryzyko rozwoju miażdżycy. Przyspiesza też regenerację organizmu w stanach osłabienia i wyniszczenia spowodowanych chorobą. Można go włączyć do diety na wiele różnych sposobów. Ja wzbogacam nim pasty kanapkowe. Świetnie komponuje się między innymi z awokado i jajkiem.

Pasta kanapkowa na wzmocnienie odporności

Na jedno awokado i dwa jajka przypadają zwykle 2–3 łyżki oleju z czarnuszki. Jeśli dopiero włączasz go do swojej diety, zacznij od mniejszych ilości, na przykład jednej łyżeczki tłuszczu. Dzięki temu łatwiej oswoisz jego dość specyficzny smak.

Do przygotowania smarowidła wybierz miękkie, dojrzałe awokado. Twardy owoc trudno rozgnieść. Dodaj do niego drobno pokrojone jajka i kilka kropel soku z cytryny (opcjonalnie). Możesz też wzbogacić bazową recepturę o koperek lub natkę pietruszki. Jeśli chcesz uzyskać smarowidło o idealnie gładkiej konsystencji, zmikusj wszystkie składniki w blenderze.

Przepis: Pasta z awokado na wzmocnienie odporności Banalnie proste i zdrowe smarowidło na kanapki. Pomoże ci wzmocnić odporność. Kategoria Dodatek Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 5 min. Liczba porcji 4 Liczba kalorii 175 w każdej porcji Składniki 1 awokado

2 jajka ugotowane na twardo

2–3 łyżki oleju z czarnuszki

sól i pieprz do smaku Sposób przygotowania Szykowanie bazyAwokado przekrój na pół. Usuń z niego pestkę i wyciągnij miąższ łyżką. Ugotowane na twardo jajka obierz ze skorupek i pokrój je na mniejsze kawałki. Rozgniatanie składnikówRozgnieć dokładnie jajka i awokado za pomocą zwykłego widelca. Pozostaw drobne grudki, aby pasta zyskała przyjemną, nierówną konsystencję. Łączenie składnikówAwokado i jajka połącz z olejem z czarnuszki. Dopraw całość solą oraz grubo mielonym pieprzem, a następnie dokładnie wymieszaj.

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