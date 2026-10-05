Dietetyczka zwykle omija Biedronkę, ale po ten twaróg sięga bez wahania. Ma 2 składniki i 17 g białka

Niedawno dietetyczka Anna Mizerska wybrała się do Biedronki. Jak sama przyznaje nie zaopatruje się zwykle w znanej sieci, bo 70 procent produktów na półkach to przykład tego, czego lepiej nie kupować. Udało jej się jednak znaleźć kilka „perełek”, które naprawdę warto wrzucić do koszyka. Jedną z nich jest ręcznie robiony twaróg OSM Garwolin.

Banalnie prosty skład i zero zbędnych dodatków

Etykieta polecanego twarogu obejmuje wyłącznie dwie pozycje. „W składzie mleko bez GMO oraz kultury bakterii, więc super” – ocenia dietetyczka Anna Mizerska w opublikowanym materiale. Żadnych zagęstników, wzmacniaczy smaku czy konserwantów. Za jego wyborem przemawia jeszcze jeden ważny argument – wysoka wartość odżywcza.

Stugramowa porcja omawianego sera dostarcza 151 kcal i 17 g białka. Dzięki temu może zapewnić długie uczucie sytości i zmniejszyć ryzyko podjadania czy sięgania po wysokoprzetworzone przekąski. Trzeba jednak pamiętać, że ma też sporo tłuszczu – 8 gramów, z czego 5,5 g to nasycone kwasy tłuszczowe. Nie należy więc do serów chudych. Warto mieć to na uwadze przy komponowaniu codziennego jadłospisu. W produkcie znajdziemy ponadto 2,7 g węglowodanów (wszystkie oznaczono jako cukry) oraz 0,10 g soli na 100 gramów.

Jak wykorzystać twaróg z Biedronki w kuchni?

Tego typu nabiał to świetna baza do kanapek. Połączony z odrobiną jogurtu naturalnego i sezonowymi warzywami, na przykład pomidorami czy papryką, stworzy odżywcze i pyszne smarowidło do pieczywa. Jego przygotowanie jest bardzo proste. Wystarczy rozgnieść ser widelcem, dodać ulubione składniki i stopniowo dolewać jogurt aż do momentu uzyskania pożądanej konsystencji.

Twaróg sprawdzi się także w daniach serwowanych „na ciepło”. Można wymieszać go z ugotowaną kaszą gryczaną i podsmażoną cebulą. W ten sposób powstanie wyśmienity farsz do wytrawnych naleśników. Możesz tez śmiało przygotować wersję nadzienia ze szpinakiem, czosnkiem i gałką muszkatołową. Jeżeli wolisz desery, zestaw produkt z prażonym jabłkiem i cynamonem albo z borówkami i posiekanymi orzechami. Oczywiście to tylko jedna z wielu dostępnych propozycji. Potraktuj je niczym inspirację i nie bój się eksperymentować w kuchni.

FAQ – najczęściej zadawane pytania o twaróg

Jaki twaróg z Biedronki poleca dietetyczka Anna Mizerska?

Dietetyczka poleca ręcznie robiony twaróg OSM Garwolin. Docenia jego prosty skład, który obejmuje wyłącznie mleko bez GMO oraz kultury bakterii. Produkt nie zawiera zagęstników, wzmacniaczy smaku ani konserwantów.

Ile kalorii i białka ma twaróg OSM Garwolin?

W 100 g opisywanego twarogu znajduje się 151 kcal i 17 g białka. Taka porcja dostarcza również 8 g tłuszczu, w tym 5,5 g nasyconych kwasów tłuszczowych. Nie jest to więc twaróg chudy.

Do czego wykorzystać twaróg OSM Garwolin w kuchni?

Można przygotować z niego pastę kanapkową z jogurtem naturalnym i warzywami lub farsz do naleśników z kaszą gryczaną i cebulą. Sprawdzi się też na słodko – z prażonym jabłkiem i cynamonem albo borówkami i orzechami.

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