1+1 gratis i markowa kawa za 19,99 zł zamiast 69,99 zł. Aldi szykuje prawdziwe hity

Oferty promocyjne skierowane są do wszystkich klientów. Sieć nie wymaga okazywania karty lojalnościowej czy aktywowania specjalnych kuponów w aplikacji. Stawia jednak inne warunki, które trzeba spełnić, by odciążyć domowy budżet. Jeśli chcesz zaoszczędzić, musisz zwrócić uwagę na to, ile produktów wkładasz do koszyka. Pilnuj też terminów, bo niektóre oferty trwają tylko jeden dzień.

Aldi rozdaje w gratisie kultowe słodycze

Promocja obejmuje wszystkie czekolady Milka o gramaturach 250, 270 i 300 g. Możesz łączyć różne warianty. Jeśli włożysz do koszyka dwie tabliczki, przy kasie zapłacisz tylko za jedną z nich. Cena regularna wynosi 19,99 zł za sztukę. Limit to 4 opakowania na jednego klienta. Co ważne, ta oferta obowiązuje tylko przez jeden dzień. Zaczyna się i kończy w środę, 7 października 2026 roku.

Tania kawa mielona i mleko w gratisie

Od czwartku w Aldi rusza promocja na kawę mieloną Prima Finezja (500 g). Jej cena „spadła” z 31,99 zł na 11,99 zł. Obniżka sięga więc 62 procent. Nalicza się jednak wyłącznie na co drugi zakupiony produkt. Na jednym opakowaniu nie zaoszczędzisz ani grosza. Limit wynosi 4 opakowania na osobę. Dobra wiadomość jest taka, że na uzupełnienie domowych zapasów masz czas do soboty, 10 października.

W tym samym terminie obowiązuje promocja na mleko UHT Wypasione 3,2%. Możesz dostać je za darmo w ramach akcji „2+1 gratis”. W „normalnych” warunkach za jeden litrowy karton nabiału trzeba zapłacić 4,49 zł. Nie ma tu mowy o żadnych limitach.

Markowa kawa 50 zł taniej

Na 10 października zaplanowano promocję na kawę ziarnistą Eduscho Family Classic Coffee w kilogramowych opakowaniach. Wydasz na nią 71 procent mniej niż zwykle – 19,99 zł zamiast 69,99 zł. Upust jest bardzo duży, ale obowiązuje wyłącznie na co drugi produkt. Jedna osoba może kupić nie więcej niż 4 paczki kawy. Akcja trwa tylko przez jeden dzień.

Czytaj też:

Lavazza za 19,99 zł, Jacobs aż 36 zł taniej. Tłumy ruszą do Biedronki po kawę Czytaj też:

Na jesienną chandrę robię ten napój. Rozgrzewa i może poprawiać nastrój