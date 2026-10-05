Lavazza za 19,99 zł, Jacobs aż 36 zł taniej. Tłumy ruszą do Biedronki po kawę

Najnowsza gazetka sieci obfituje w ciekawe promocje na kawę. Wszystkie obowiązują w tym samym terminie. Zaczynają się w poniedziałek, a kończą w sobotę (5-10 października 2026 roku). By z nich skorzystać, musisz posiadać kartę lub aplikację Moja Biedronka. Dla większości produktów limit dzienny wynosi cztery sztuki na jedno konto lojalnościowe. To jednak niejedyna kwestia, o jakiej musisz pamiętać, jeśli chcesz odciążyć domowy budżet.Zwróć uwagę na jeszcze jeden ważny szczegół

Tchibo, Dallmayr i Lavazza taniej w Biedronce

Kilogramowe opakowania kawy ziarniste Tchibo Exclusive (Medium Roast i Original) oraz Dallmayr Home Barista Caffè Crema (Dolce i Forte) kosztują teraz tylko 49,99 zł za sztukę. Obniżka zaczyna jednak obowiązywać dopiero przy zakupie co najmniej dwóch paczek danego produktu.

Taki sam mechanizm naliczania rabatu obejmuje kawę mieloną Lavazzę Crema e Gusto (Classico i Dolce), sprzedawaną w opakowaniach po 250 gramów. Na jedną paczkę wydasz 19,99 zł zamiast 25,99 zł. Za pół kilograma zmielonych ziaren zapłacisz więc 39,98 zł. W sumie oszczędzisz więc 12 złotych.

Superceny kaw rozpuszczalnych

Biedronka „ścina” również ceny kaw rozpuszczalnych sprzedawanych w opakowaniach po 200 gramów – Nescafé Crema oraz Jacobs Cronat Gold. Pierwsza kosztuje 23,99 zł zamiast 39,99 zł. Za drugą zapłacisz 24,99 zł, a nie jak dotychczas 37,89 zł. Co ważne, opisane rabaty naliczają się na każdą z zakupionych kaw.

Tanie kawy MK Cafe i „spółka”

Taniej kupisz kilka różnych produktów tej marki. Nie musisz przy tym inwestować w kilka sztuk. Wystarczy, że włożysz do koszyka jedno opakowanie. Promocja dotyczy:

kilogramowej kawy ziarnistej (wariantów Crema i Premium) – zapłacisz za nią 52,99 zł zamiast 83,99 zł,

kawy rozpuszczalnej Gold (175 g) – kosztuje 19,99 zł, a nie jak dotychczas 34,99 zł.

kawy mielonej Premium w półkilogramowym opakowaniu – jej cena „spada” z 37,99 zł na 26,99 zł.

Mniej wydasz również przy kasie na każdy kilogram ziaren Jacobs Barista Editions w wariantach Crema Italiano lub Espresso Italiano – 59,99 zł zamiast 95,99 zł. Ciekawie prezentuje się także promocja na kawę rozpuszczalną Eduscho w wersji Family oraz Intense (200 g). Na każdej sztuce zyskasz 10 złotych (19,99 zł vs 29,99 zł).

Kawy Café d’Or z odrębnym limitem

Biedronka przygotowała też niespodziankę dla fanów Café d’Or. Obniżyła cenę wszystkich kaw tej marki o 60 procent. Rabat nalicza się na co drugi produkt i obejmuje wyłącznie tańsze spośród wybranych towarów. Ta oferta jest swoistym wyjątkiem z jeszcze jednego powodu. Chodzi o dzienny limit. W tym jednym konkretnym przypadku wynosi nie 4 sztuki, a 6 opakowań na jedno konto lojalnościowe.

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