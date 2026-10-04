Na jesienną chandrę robię ten napój. Rozgrzewa i może poprawiać nastrój

Ochota na słodki deser nie musi oznaczać sięgania po wysokoprzetworzone przekąski. Dietetyczka Michalina Mróz znalazła dla nich świetną alternatywę. To gorąca czekolada. Nie chodzi jednak o żaden sklepowy gotowiec, ale domową wersję napoju. Przygotujesz ją w niewielkim garnku w zaledwie kwadrans. Jest nie tylko pyszna, ale też pełna wartości odżywczych. Poznaj powody, dla których warto włączyć napój do jadłospisu.

Tak gorąca czekolada wpływa na organizm

Badanie kliniczne wykazało, że codzienne spożywanie 30 g gorzkiej czekolady o zawartości 85% kakao przez okres 3 tygodni znacząco redukuje poziom negatywnych emocji u zdrowych dorosłych. Pozytywne oddziaływanie smakołyku na samopoczucie wiąże się ze zmianami w mikroflorze jelitowej. U osób jedzących czekoladę 85% zaobserwowano istotny wzrost różnorodności mikrobiomu oraz poziomu bakterii Blautia obeum, co bezpośrednio korelowało ze spadkiem wskaźników złego nastroju mierzonych Skala Pozytywnego i Negatywnego Afektu PANAS.

Wyniki te wskazują, że gorzka czekolada wykazuje działanie prebiotyczne, co potwierdza jej zdolność do przebudowy różnorodności i liczebności bakterii jelitowych; tym samym może ona łagodzić negatywne stany emocjonalne poprzez oś jelitowo-mózgową – czytamy w artykule opublikowanym na łamach czasopisma „The Journal of Nutritional Biochemistry” z 2022 roku.

Warto zauważyć, że gorąca czekolada dostarcza również magnezu. Pierwiastek ten uczestniczy w prawidłowym funkcjonowaniu nerwów i mięśni oraz w procesach związanych z wytwarzaniem energii. Ma też swój udział w utrzymaniu prawidłowej budowy kości oraz regulacji gospodarki glukozowej. Niedobór tego związku może objawiać się zmęczeniem i osłabieniem.

Domowa wersja gorącej czekolady

Przygotowanie napoju zacznij od posiekania czekolady. Mniejsze kawałki szybciej się rozpuszczą i łatwiej połączysz je z pozostałymi składnikami. W propozycji dietetyczki pojawia się opcjonalny składnik – dwie lub trzy łyżki mleczka kokosowego. Nadaje ono całości kokosowy posmak i bardziej kremową konsystencję.

Erytrytol dodawaj stopniowo, próbując lekko przestudzonego napoju. Potrzebna ilość zależy między innymi od słodyczy wykorzystanej czekolady. Smak można urozmaicić także szczyptą cynamonu, wanilią lub odrobiną kardamonu.

Przepis: Gorąca czekolada Świetnie smakuje, poprawia nastrój i dostarcza cennych wartości odżywczych. Kategoria Napój Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 20 min. Liczba porcji 1 Liczba kalorii 321 Składniki 240 ml mleka 2% tłuszczu lub napoju roślinnego (bez dodatku cukru)

5 g ciemnego kakao w proszku (bez dodatku cukru)

30 g gorzkiej czekolady (85% kakao) Opcjonalnie: 10 g erytrytolu

cynamon i kardamon do smaku

2-3 łyżeczki mleczka kokosowego Sposób przygotowania Łączenie składnikówMleko przelej do rondelka. Dorzuć czekoladę i kakao. Podgrzewaj całość często mieszając, aż do rozpuszczenia się składników. Podawanie napojuPrzelej napój do kubka, szklanki lub filiżanki. Dopraw go do smaku wedle uznania.

Czytaj też:

Pili kawę tylko o tej porze. Ryzyko zgonu było u nich niższe o 16 proc. Czytaj też:

Ciasto z jabłkami ze starego przepisu. Smakuje jak u babci i znika z talerzy w 5 minut