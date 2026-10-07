Dietetyczka zwykle unika owocowych jogurtów z Biedronki. Ten ma tylko 2 składniki i zero dodatku cukru

Dietetyczka Anna Mizerska chętnie udziela się w sieci. Radzi, co włożyć do koszyka na zakupach, a jakich produktów lepiej unikać. Niedawno internauci poprosili ją o polecenie produktów z Biedronki. „Szczerze mówiąc, ciężko było mi cokolwiek wybrać, ale udało się” – zdradziła w jednym z materiałów opublikowanych w mediach społecznościowych. Na jej liście znalazł się między innymi pewien nabiał. Zobacz, co dokładnie wyróżnia go na tle konkurencji.

Ten produkt z Biedronki kupuj z czystym sumieniem

„Perełka”, jaką dietetyczka wypatrzyła na półkach Biedronki to jogurt owocowy marki Fruvita Pure. Ma naprawdę prosty skład. Na etykiecie znajdziemy tylko dwie pozycje. Jogurt naturalny – który stanowi 70 procent całego produktu – i owoce. Nic więcej. Żadnych zbędnych dodatków, takich jak na przykład cukier, substancje słodzące, skrobia modyfikowana, konserwanty czy barwniki. Jak podkreśliła Anna Mizerska, mogą po niego śmiało sięgać nie tylko dorośli, ale również dzieci.

Nabiał występuje w kilku wariantach smakowych. Ekspertka przenalizowała wartość odżywczą jednego z nich. Wzięła „pod lupę” wersję z mango, marakują oraz bananem. Kubeczek o pojemności 150 gramów dostarcza 131 kalorii, niespełna 6 g białka, 1,2 g błonnika i 4,7 g tłuszczu, w tym 2,7 nasyconych kwasów tłuszczowych. Zawiera również 14 g naturalnych cukrów (pochodzących z laktozy i owoców).

Owoce i jogurt to nie wszystko

Owocowy jogurt można zjeść samodzielnie albo wykorzystać jako bazę większego posiłku. Płatki owsiane dodadzą mu gęstości, a posiekane orzechy lub pestki zapewnią chrupkość. Takie dodatki wzbogacają też przekąskę w błonnik i tłuszcze. Ich ilość warto dopasować do indywidualnych potrzeb. Jeżeli zależy ci na większej porcji białka, jogurt możesz wymieszać z naturalnym skyrem lub twarogiem. To również sposób na złagodzenie owocowej słodyczy bez sięgania po kolejny dodatek. Fruvita Pure sprawdzi się także jako dodatek do placków owsianych czy naleśników. Z powodzeniem zastąpi osobno przygotowywany sos owocowy.

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