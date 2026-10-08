Nowa bułka z Żabki zostawia inne w tyle. Ponad 70 proc. mąki graham i prosty skład

Znana sieć poszerzyła swoją ofertę o grahamkę współtworzoną przez dr Michała Wrzoska. Dietetyk Kamil Suwała postanowił ocenić nowy wypiek, a swoimi spostrzeżeniami podzielił się w mediach społecznościowych. Ma na jego temat jasne zdanie. „Mnóstwo osób nie zamieni nagle hot-doga na grahamkę, ale wierzę, że część tak. Niech ludzie z zasięgami robią właśnie takie produkty!” – stwierdził w opublikowanym materiale.

Nowa grahamka z Żabki „pod lupą”

Bazą pieczywa jest mąka graham. Stanowi ponad 70 procent całego produktu. To mąka pszenna pełnoziarnista, złożona między innymi z zewnętrznych części ziarna. Dzięki temu dostarcza więcej i cennych składników odżywczych i mikroelementów niż jej „zwykły” odpowiednik. „Skład jest lepszy niż z wszystkich popularnych marketów. Do tego chrupie bardziej niż moje kolana po rozbieganiu w górach” – wskazuje ekspert w jednym z opublikowanych materiałów.

I cieszę się, że osoby z zasięgami mogą też czasami zrobić coś zdrowego (umówmy się, że robią w większości syf). Skład i smak na plus – dodaje.

Grahamka w codziennej diecie

Specjalista proponuje, by łączyć grahamkę ze skyrem pitnym bez cukru. Nabiał dostarczy dodatkowej porcji białka, a tak skomponowany zestaw nasyci na dłużej. Bułka sprawdzi się także jako baza klasycznej kanapki. Można posmarować ją twarożkiem ze szczypiorkiem i dodać warzywa. Inna propozycja to pasta z ciecierzycy z papryką albo jajko z pomidorem i sałatą. Nic nie stoi również na przeszkodzie, by sięgnąć po dobrej jakości wędlinę czy żółty ser.

Warto podkreślić, że taka grahamka może być wartościowym elementem diety redukcyjnej, przede wszystkim ze względu na wysoką zawartość błonnika i białka. Oba te składniki odpowiadają za zapewnianie długiego uczucia sytości po posiłku. Dzięki temu skutecznie hamują chęć podjadania czy sięgania po słodycze, co pozwala łatwiej kontrolować liczbę spożywanych kalorii i zapanować nad nadmiernym apetytem. To jedna z głównych przeszkód w redukcji masy ciała.

Czytaj też:

Dietetyczka zwykle omija Biedronkę, ale po ten twaróg sięga bez wahania. Ma 2 składniki i 17 g białka Czytaj też:

Ekspert ostrzega: tych 3 produktów z Biedronki nie kupuj. Jeden tylko udaje zdrowy