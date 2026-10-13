Od jutra w Aldi kawa za 19,99 zł. Potem 1+1 gratis, ale pilnuj terminów

Wszystkie promocje na kawę mają pewien „wspólny” mianownik. Nie wymagają użycia karty lojalnościowej ani specjalnej aplikacji mobilnej. Skorzystać z nich może każdy, ale trzeba uważać na limity. Sieć narzuciła klientom ograniczenia, jeśli chodzi o liczbę produktów nabywanych w ramach danej akcji rabatowej.

Markowa kawa ze sporym rabatem, ale tylko tego dnia

Taniej będzie można kupić między innymi kawę ziarnistą Barissimo Gustoso w kilogramowych opakowaniach. Jej cena „spada” z 54,99 zł na 19,99 zł. Upust wynosi 63 procent. Obejmuje jednak wyłącznie co drugi nabyty produkt. Za parę zapłacisz 74,98 zł, czyli średnio 37,49 zł za sztukę. Dwa opakowania w cenie regularnej kosztowałyby 109,98 zł. Oszczędność sięga więc 35 złotych. Jeśli chcesz ją zyskać, musisz dobrze zaplanować zakupy. Ta oferta zaczyna się i kończy tego samego dnia – w środę 14 października 2026 roku. Limit to 6 kilogramów kawy na jedną osobę.

Te kawy dostaniesz w gratisie

W czwartek, 15 października, rusza promocja na kawę ziarnistą marki Dallmayir. To akcja „1+1 gratis” i obejmuje dwa konkretne produkty – Crema Forte i Crema Dolce – sprzedawane w kilogramowych paczkach. Cena regularna wynosi 79,99 zł za sztukę. Oferta wygasa 17 października. Obowiązują limity – 2 kilogramy ziaren na jednego klienta.

Aldi rozdaje za darmo jeszcze jeden produkt znanej marki. Chodzi o kawę mieloną Eduscho Family (500 g). Regularny koszt jednego opakowania to 37,99 zł. Musisz jednak wiedzieć, że ta promocja „1+1 gratis” kończy się znacznie szybciej niż pierwsza. Trwa tylko jeden dzień – w sobotę, 17 października. Jeśli zrobisz zakupy w innym terminie, nie zaoszczędzisz. Jedna osoba nie może kupić więcej niż 4 opakowania kawy w ramach opisanej akcji.

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