Ta mrożona pizza z Biedronki ma 55 g białka. Ekspert: „Zawstydza połowę pizzerii w Polsce”

Mrożone pizze wziął „pod lupę” Bartłomiej Szkutnik, twórca portalu Fit Recenzje. Przyjrzał się ośmiu produktom, które można kupić w popularnych sieciach handlowych. Przyporządkował je do pięciu odrębnych kategorii – „syf”, „słaby”, „średni”, „dobry” oraz „mistrz”. Wziął przy tym pod uwagę ich składy, wartości odżywcze, a także udział soli i białka w poszczególnych wyrobach.

Te pizze mrożone to kiepski wybór

Na samym dole zestawienia znalazły się Pizza Familijna oraz Giuseppe. Pierwsza dostarcza ponad 2000 kcal i aż 13 g soli. Druga wypada źle z innych powodów. Zawiera najmniej błonnika spośród analizowanych propozycji. Poza tym dostarcza tylko 32 gramów białka na 940 kilokalorii. „Tłusty zapychacz do Netflixa” – stwierdził ekspert w opublikowanym nagraniu. Za „słabą” uznał gorącą pizzę pepperoni z Żabki.

Docenisz ją za 48 g białka. Jednak przy okazji wpadnie 1000 kalorii, dzienna dawka soli i 15 g tuszów nasyconych – zauważył.

W tej samej kategorii znalazła się również pizza Hortex. Na jej niekorzyść przemawia przede wszystkim za wysoka kaloryczność (868 kcal w całej porcji) i stosunkowo duża ilość tłuszczu (35 g).

Proste Historie i DZIK wyżej w rankingu

Zdaniem Bartłomieja Szkutnika „średnim” produktem jest pizza Proste Historie Protein. Całość dostarcza najmniej kalorii spośród wszystkich przywołanych propozycji – 640. Jednocześnie dostarcza solidnej porcji protein (46 gramów). Ogólną ocenę psuje jednak – jak podkreślił specjalista – salami z cukrem i azotynem sodu.

Twórca portalu Fit Recenzje lepiej ocenił pizzę DZIK Protein, którą uznał za „dobrą”. Przysmak ma 803 kcal i aż 60 g białka – najwięcej w tym zestawieniu. Przeszkodą w przyznaniu najwyższej noty okazała się sól. W całym produkcie jest jej niemal 5 gramów tego składnika.

Dwie pizze z oceną „mistrz”. Jedną kupisz w Biedronce

Bartłomiej Szkutnik wyróżnił Alfredo Protein w wersji Lentil. W całej pizzy znajduje się 706 kcal, 48 g białka oraz 17 g błonnika. Zawartość soli wynosi mniej niż 3 g. Miano „mistrza” zyskała również propozycja Go Active Protein z Biedronki. Zawiera 4 procent tłuszczu, 55 g białka i 781 kcal. Autor pozytywnie ocenił także jej skład. „Ta pizza miażdży prawie całą konkurencję” — podsumował ekspert.

Zawstydza połowę pizzerii w Polsce. Jeden z najkrótszych składów w ofercie mrożonek – dodał.

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