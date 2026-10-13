W wodzie mineralnej może być szkło. GIS ostrzega, producent wycofuje całą partię

Po otrzymaniu skargi od konsumenta producent przeanalizował sytuację i zdecydował, że wycofa z rynku całą wskazaną partię wody. Chodzi o produkt KRYSTYNKA naturalna woda mineralna gazowana, 330 ml.

Sprawdź numer partii wody KRYSTYNKA

Ostrzeżenie dotyczy poniższego produktu:

Nazwa: KRYSTYNKA naturalna woda mineralna gazowana

Pojemność: 330 ml

Numer partii: FS224/3

Najlepiej spożyć przed: 12.08.2027

Producent: Uzdrowisko Ciechocinek S.A. – Zakłady Produkcji Zdrojowej

GIS ostrzega: tej partii nie należy pić

Producent rozpoczął już wycofywanie wskazanej partii z obrotu, a inspekcja sanitarna monitoruje przebieg tej akcji. GIS daje konsumentom jednoznaczne zalecenie: wody z tej partii nie należy spożywać.

Jeśli kupiłeś wodę z numerem partii FS224/3, nie pij jej, nawet jeśli butelka jest zamknięta, a w środku nie widać żadnych zanieczyszczeń. Możesz skontaktować się ze sklepem, w którym została kupiona, i zapytać o możliwość zwrotu.

Połknięcie fragmentu szkła może doprowadzić do skaleczenia jamy ustnej, przełyku lub dalszych odcinków przewodu pokarmowego. Jeśli podejrzewasz, że połknąłeś ostry fragment szkła, pilnie zgłoś się po pomoc medyczną. Nie czekaj na pojawienie się bólu przy przełykaniu, silnego bólu brzucha czy krwawienia. Nie prowokuj też wymiotów.

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