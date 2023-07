Czerstwy chleb, mleko i jajka wystarczą, by zrobić hiszpański przysmak

Torrijas, czyli słodkie grzanki, to deser, który Hiszpanie jedzą o każdej porze roku. Jest tani i smaczny, można go przyrządzić z tego, co zwykle masz w domu. Potrzebujesz tylko trzech składników. Danie idealnie nadaje się na śniadanie lub podwieczorek. Znane jest już od czasów średniowiecza, tradycyjnie podawano je kobietom po porodzie lub karmiących, aby wzmocnić ich siły. Istnieją różne odmiany regionalne tego dania, czasem zamiast mleka chleb moczy się w słodkim winie. W Madrycie są bary, które serwują torrijas jako swoją specjalność. Kiedy w trakcie wakacyjnych wędrówek znajdziecie się w Hiszpanii, koniecznie spróbujcie tego dania. Ale wcześniej przygotujcie ten deser w domu.

Najważniejsze wskazówki do przygotowania idealnych torrijas

Jaki chleb jest najlepszy? Do przygotowania danie najlepszy jest pszenny chleb lub bułka. Ciemne pieczywo, z dodatkiem żyta jest zbyt intensywne na to danie. Idealne jest pieczywo czerstwe z poprzedniego dnia lub nawet dwudniowe. Jest to więc doskonały sposób, aby takie pieczywo wykorzystać, zamiast je wyrzucać. Chleb należy pokroić w plasterki grubości ok. 1,5-2 cm.

Mleku nadaj aromat. Sekretem torrijas jest mleko aromatyzowane cynamonem i skórką z cytryny. W tym celu do mleka wkładamy kawałek kory cynamonu i kawałek skórki jak najcieniej ściętej z cytryny i podgrzewamy razem do zagotowania. Następnie zostawiamy do ostygnięcia i w takim mleku namaczamy chleb. Niektórzy wolą dodać do mleka kawałek laski wanilii. Efekt jest również doskonały. Jeśli ktoś nie ma czasu, można chleb namoczyć w zwykłym zimnym mleku, choć wtedy deser będzie mniej aromatyczny.

Słodkie grzanki (torrijas) są dobre zarówno zaraz po usmażeniu jak i na zimno. Możemy podać je do kawy, na śniadanie lub jako deser z dodatkiem świeżych owoców, gałki lodów czy bitej śmietany.

Przepis: Torrijas, czyli hiszpańskie słodkie grzanki Do przygotowania deseru wystarczy kilka kromek czerstwego pieczywa, mleko i cukier. Są pyszne. Kategoria Przekąska Rodzaj kuchni Śródziemnomorska Czas przygotowania 10 min. Czas gotowania 10 min. Liczba porcji 1 Składniki 8 kromek pszennego chleba lub bułki, najlepiej czerstwego

250 ml mleka

2 jajka

1 łyżka cukru

kawałek kory cynamonu

kawałek skórki z cytryny

cynamon w proszku do posypania

cukier do posypania Sposób przygotowania Przygotuj aromatyzowane mlekoMleko wlej do garnuszka, dodaj korę cynamonu, kawałek skórki z cytryny i łyżkę cukru. Powoli podgrzewaj aż do zagotowania, a następnie zostaw do ostygnięcia. Przygotuj chlebPieczywo pokrój w plasterki o grubości ok. 2 cm. Namocz chleb w mleku, przez kilka minut, tak aby nasączył się mlekiem, lecz aby się nie rozpadł. Panieruj w jajkuRozbij 2 jajka widelcem, a następnie obtocz w masie jajecznej każdą namoczoną w mleku kromkę z dwóch stron. Smaż torrijasRozgrzej olej na patelni. Wkładaj torrijas i smaż aż do zrumienienia. Przełóż na talerz wyłożony papierem, aby wciągnął nadmiar tłuszczu. Posyp przyprawami i cukremPodawaj posypane cukrem i cynamonem lub polane miodem.

