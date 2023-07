Deser z jogurtu i cytryny. Przepis na zdrowy i orzeźwiający smakołyk

W upalne dni mamy często ochotę na lody i zimne desery. Ciekawą opcją jest przyrządzenie domowego deseru na bazie jogurtu naturalnego i cytryny, który nie tylko orzeźwia, ale zawiera również zdrowe składniki odżywcze. Jogurt naturalny jest źródłem dobrze przyswajalnego białka wzmacniającego nasze mięśnie oraz wapnia i witaminy D – cennych dla zdrowia kości. Znajdziemy w nim również witaminę A i z grupy B oraz niezwykle zdrowe kultury bakterii, wspomagające trawienie i odbudowujące mikroflorę jelit, przez co wzmacnia się ogólna odporność organizmu. Spożywanie jogurtu wspomaga też organizm w walce z infekcjami grzybicznymi i bakteryjnymi, co jest szczególnie ważne latem. Dodatek soku z cytryny, wzmacnia to działanie dzięki zawartości witaminy C. Kwaśny smak podnosi wartość odżywczą deseru.

Przepis: Deser z jogurtu naturalnego i cytryny Domowy deser na bazie jogurtu naturalnego i cytryny. Nie tylko orzeźwia, ale stanowi również cenne źródło składników odżywczych. Kategoria Deser Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 2 godz. 20 min. Liczba porcji 2 Składniki 400 g jogurtu naturalnego, najlepiej typu greckiego

Jedna cytryna

50 g cukru pudru

Białka z 2 jajek

Kilka gałązek mięty do dekoracji Sposób przygotowania Przygotuj produktySparz jajka wrzątkiem, oddziel żółtka od białek, żółtka odłóż do innej potrawy. Z białek i cukru pudru ubij sztywną pianę. Cytrynę sparz wrzątkiem. Obetrzyj za pomocą tarki skórkę z cytryny, a z owocu wyciśnij sok. Wymieszaj składniki i wstaw do zamrażarkiWymieszaj delikatnie ubitą pianę, skórkę i sok z cytryny oraz jogurt naturalny. Przełóż do pojemnika i wstaw na ok. 2 godziny do zamrażarki. Podaj deserPrzed podaniem rozłóż do pucharków za pomocą łyżki do lodów i udekoruj gałązkami mięty. Podaj po obiedzie lub na podwieczorek.

Na co zwrócić uwagę przy robieniu deseru z jogurtu i cytryny?

Jeśli planujemy wykorzystać do deserów surowe jajka, szczególnie latem, należy zachować ostrożność, żeby wyeliminować ryzyko zakażenia salmonellą. W tym celu jajka przed użyciem należy sparzyć. Wystarczy zagotować wodę, a jajko włożyć do miseczki i zalać je wrzątkiem na ok. 10 sekund. Po tym czasie delikatnie wyjąć jajko łyżką z naczynia i osuszyć, a następnie zużyć do potrawy.

Również cytryny, szczególnie jeśli planujemy wykorzystać ich skórkę, wymagają odpowiedniego przygotowania. Producenci zabezpieczają bowiem skórkę cytryn substancjami konserwującymi i nabłyszczającymi, aby przetrwały transport i magazynowanie. Substancje te nie są korzystne dla naszego zdrowia. Jeśli chcemy użyć jedynie soku z cytryny, wystarczy owoc dobrze umyć w ciepłej wodzie. Jeśli jednak chcemy wykorzystać również skórkę, należy cytrynę sparzyć, zanurzając we wrzątku na ok. pół minuty, a potem wytrzeć owoc dokładnie papierowym ręcznikiem.

