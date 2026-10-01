Ciasto z jabłkami ze starego przepisu. Smakuje jak u babci i znika z talerzy w 5 minut

Jesienią szczególnie chętnie sięgamy po domowe wypieki. Ich cudowny aromat roznosi się po całym domu i od razu potrafi poprawić humor. Prym wśród takich sezonowych ciast w moim domu wiedzie szarlotka. Pamiętam, jak zawsze o tej porze roku przygotowywała ją moja ukochana babcia, a każdy z niecierpliwością czekał, aż będzie można wyjąć placek z piekarnika.

Przepis na szarlotkę z dawnych lat

Choć wiem, że w internecie jest aż zatrzęsienie różnych przepisów na to ciasto, to ja zawsze stawiam na ten jeden sprawdzony, czyli przepis na szarlotkę mojej babci. W mojej głowie zawsze pojawiają się wtedy wspomnienia jej starego przepiśnika, który był już lekko wybrudzony mąką, pachniał cynamonem i innymi różnymi przyprawami, ale skrywał prawdziwe „skarby” w postaci sprawdzonych receptur.

Przepis: Szarlotka z przepiśnika babci Ta szarlotka po prostu rozpływa się w ustach. Kategoria Deser Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 1 godz. 30 min. Liczba porcji 8 Liczba kalorii 429 w każdej porcji Składniki Jabłkowe nadzienie: 1,5 kg kwaśnych, twardych jabłek

5 łyżek cukru

½ łyżeczki cynamonu Kruche ciasto: 320 g mąki pszennej

250 g zimnego masła

1,5 łyżeczki proszku do pieczenia

5 łyżek cukru

1 łyżka cukru wanilinowego

1 jajko Sposób przygotowania Przygotowanie jabłekJabłka obierz, usuń gniazda nasienne i pokrój na mniejsze kawałki. Przełóż je do szerokiego garnka lub głębokiej patelni. Dodaj cukier oraz cynamon i podgrzewaj przez około 20 minut, od czasu do czasu mieszając. Jabłka powinny zmięknąć i częściowo się rozpaść, tworząc aromatyczne, gęste nadzienie. Robienie ciastaMąkę połącz z zimnym masłem pokrojonym w kostkę, proszkiem do pieczenia, cukrem i cukrem wanilinowym. Zagnieć całość na jednolite ciasto, a pod koniec dodaj jajko. Gotowe ciasto podziel na dwie równe części i włóż do zamrażarki na około 15 minut. Składanie i pieczeniePiekarnik rozgrzej do 180°C, góra-dół, bez termoobiegu. Jedną część schłodzonego ciasta pokrój na cienkie plasterki i wyłóż nimi dno formy. Na przygotowany spód przełóż jabłka. Drugą część ciasta zetrzyj na tarce o grubych oczkach bezpośrednio na jabłkowe nadzienie. Możesz również pokroić ją w plasterki i ułożyć na wierzchu. Piecz przez około 50 minut, aż wierzch pięknie się zezłoci. Po upieczeniu pozostaw ciasto do lekkiego przestudzenia, a przed podaniem oprósz je cukrem pudrem.

Jak zrobić pyszną szarlotkę? Rady

Twoja szarlotka wyjdzie naprawdę obłędnie smaczna, a każdy będzie się zajadać i prosić o dokładkę, jednak musisz zwrócić uwagę na kilka szczegółów podczas przygotowywania tego ciasta. Przede wszystkim wybierz odpowiednie jabłka, to jest absolutną podstawą. Najlepiej sprawdzą się odmiany twarde i lekko kwaśne. Idealna będzie między innymi Szara Reneta, Antonówka, Ligol czy papierówka. Unikaj z kolei odmian takich jak Gala oraz Golden Delicious. Są zbyt miękkie i słodkie, a w konsekwencji pod wpływem wysokiej temperatury całkowicie się rozpadają. Pamiętaj też, żeby nie rozgotować jabłek. Powinny zmięknąć, ale nie zamienić się w całkowicie gładki mus. Dzięki temu nadzienie będzie miało przyjemną strukturę.

Kolejna zasada dotyczy zimnego masła. To podstawa kruchego ciasta. Ważne jest też, żeby samego ciasta nie wyrabiać zbyt długo. Wystarczy robić to jedynie do połączenia wszystkich składników. Nie krój szarlotki od razu po wyjęciu z piekarnika – warto pozwolić jej trochę przestygnąć. Nadzienie wtedy lepiej się ustabilizuje i kawałki będą ładniej się kroić. Jeśli masz ochotę na nieco kuchennych eksperymentów, możesz też przygotować szarlotkę z budyniem, smakuje wyśmienicie.

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