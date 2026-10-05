Czerstwej chałki nie wyrzucam. Robię z niej śniadanie z patelni jak Ewa Wachowicz

Znana restauratorka poleca śniadanie na słodko, które nawiązuje do kulinarnych tradycji okresu PRL-u, a jednocześnie świetnie wpisuje się w popularny trend zero waste. Chodzi o chałkę w jajku. Do przygotowania przekąski można śmiało wykorzystać czerstwe pieczywo. Sprawdza się lepiej niż świeże. Nie rozpada się podczas namaczania i smażenia.

Prosty patent Ewy Wachowicz na chałkę w jajku

Najlepiej zacząć od pokrojenia chałki na kromki o grubości około 1,5–2 centymetry. Zbyt cienkie łatwo tracą kształt przy przenoszeniu, natomiast bardzo grube mogą pozostać suche w środku. Podobna grubość wszystkich kawałków ułatwi też równomierne smażenie.

Jajka wymieszaj z niewielką ilością mleka i dokładnie roztrzep – tak, by w płynie nie pozostały ciągnące się pasma białka. Wystarczy widelec lub mała trzepaczka. Czas namaczania chałki w mieszance dopasuj do pieczywa. Lekko podsuszonym kromkom wystarczy krótkie zanurzenie. Bardziej czerstwe potrzebują nieco dłuższej „kąpieli”. Powinny wyraźnie zmięknąć, ale zachować swój kształt. Najwygodniej namaczać je partiami, bezpośrednio przed położeniem na patelnię.

Pieczywo smaż na małym „ogniu”. Chałkę przewracaj, gdy spód będzie złocisty, a warstwa jajka na powierzchni się zetnie. Zwykle zajmuje to około 2–3 minut z każdej strony, zależnie od grubości kromek i stopnia ich namoczenia.

Przepis: Chałka w jajku Szybkie i obłędnie pyszne śniadanie, które zrobisz z czerstwego pieczywa. Kategoria Przekąska Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 15 min. Liczba porcji 2 Liczba kalorii 320 w każdej porcji Składniki 3-4 kromki czerstwej chałki

2 jajka

4 łyżki mleka

sól Dodatkowo: 2 łyżki masła do smażenia

ulubiony dżem do podania Sposób przygotowania Szykowanie masyWybij jajka do głębokiego talerza lub miski. Dolej mleko, dodaj szczyptę soli i roztrzep wszystko dokładnie widelcem na gładki płyn. Namaczanie pieczywaZanurz kromki czerstwej chałki w przygotowanej masie jajecznej. Zrób to delikatnie z obu stron, aby ciasto dobrze wypiło płyn. Smażenie chałkiRozgrzej masło na patelni. Smaż namoczone pieczywo z dwóch stron, aż nabierze pięknego, złotego koloru. Podawaj od razu z ulubionym dżemem.

Chałka Ewy Wachowicz – propozycja podania

Znana restauratorka serwuje chałkę z dżemem. Szczególnie dobrze pasuje porzeczkowy, wiśniowy lub malinowy o wyraźnie kwaskowym smaku, który równoważy słodycz pieczywa. Chałka doskonale smakuje również w połączeniu z gęstym jogurtem naturalnym i kawałkami jabłka podduszonymi na maśle. Jeśli wolisz miód albo krem czekoladowy, zacznij od niewielkiej ilości. Dodatki powinny uzupełniać maślany smak chałki. Nie mogą go natomiast zdominować.

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