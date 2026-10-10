Zamiast ciastek wieczorem miksuję ten koktajl. Ma aż 33 g białka i syci na długo

Jesienią o wiele częściej nachodzi mnie ochota na słodkie przekąski, zwłaszcza gdy dni stają się krótsze i chłodniejsze. Moja rodzina śmieje się, że do wieczornej herbaty zawsze muszę przegryźć coś czekoladowego. Jeszcze do niedawna ten nawyk mocno odbijał się na mojej wadze. Odkąd jednak wypróbowałam banalnie prosty patent od dietetyczki, szafka ze słodyczami mogłaby dla mnie w ogóle nie istnieć. Zamiast otwierać paczkę ciastek, miksuję gęsty, obłędnie pyszny koktajl na bazie sezonowych owoców i taniego nabiału. Recepturę na ten przysmak podkradłam Magdalenie Kucik, która udowadnia, że walka z nadprogramowymi kilogramami nie musi wcale oznaczać ciągłego burczenia w brzuchu.

Jesienny koktajl na odchudzanie

Wieczorne podjadanie nie jest pokłosiem braku silnej woli. Problem bardzo często leży zupełnie gdzie indziej – niezbyt sycących posiłkach, które sprawiają, że szybko zaczynamy myśleć o kolejnym jedzeniu. Wprowadzenie do jadłospisu prostego, niepozornego koktajlu może jednak temu zaradzić. Napój dostarcza aż 33 gramy białka w porcji. Dzięki temu syci na wiele godzin i skutecznie hamuje apetyt na słodycze i inne niezdrowe przekąski. Tym samym pomaga w utrzymaniu deficytu kalorycznego, który jest niezbędnym warunkiem skutecznego odchudzania.

Wysokobiałkowy napój od dietetyczki

W tej recepturze pierwsze skrzypce gra serek wiejski połączony z kefirem. Magdalena Kucik dorzuca do tego „duetu” śliwki, masło orzechowe, odrobinę miodu i przyprawy. Owoców nie trzeba obierać. Wystarczy je umyć, usunąć pestki i pokroić na mniejsze kawałki. Skórka pozostaje częścią napoju, dlatego miksuj składniki tak długo, aż jej fragmenty będą drobne. Najlepiej sprawdzą się dojrzałe okazy. Łatwo się rozdrabniają i wnoszą więcej słodyczy niż twarde, niedojrzałe sztuki.

Masło orzechowe nadaje koktajlowi pełniejszy smak. Wybierz pastę bez kawałków orzechów. Cynamon i wanilię dosypuj małymi porcjami, żeby nie zdominowały owoców. Miód najlepiej dołożyć na końcu, już po spróbowaniu napoju, przy słodkich śliwkach może okazać się zbędny.

Przepis: Jesienny koktajl białkowy ze śliwkami Gęsty i sycący napój, który powstrzymuje ochotę na słodycze i pomaga kontrolować masę ciała. Kategoria Napój Rodzaj kuchni Sezonowa Czas przygotowania 5 min. Liczba porcji 1 Liczba kalorii 360 Składniki 4 dojrzałe śliwki

150 ml kefiru

150 g serka wiejskiego

1 czubata łyżeczka masła orzechowego

1 łyżeczka płynnego miodu

szczypta wanilii

szczypta cynamonu Sposób przygotowania Szykowanie owocówUmyj dokładnie śliwki pod bieżącą wodą i przekrój każdą z nich na pół. Pozbądź się pestek i wrzuć owoce do kielicha blendera. Łączenie składnikówDodaj do owoców cały serek wiejski, wlej kefir i dołóż masło orzechowe. Uruchom urządzenie na najwyższych obrotach i miksuj zawartość przez około minutę. Wykańczanie napojuDopraw masę płynnym miodem, naturalną wanilią oraz szczyptą cynamonu. Wymieszaj całość i przelej do szklanki.

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