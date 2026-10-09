Zamiast dwóch dań gotuję jeden garnek. Ta zupa syci całą rodzinę i jest jeszcze lepsza następnego dnia

Przepis na zupę gulaszową to mój as w rękawie. Wyciągam go zawsze wtedy, gdy chcę zrobić większą porcję jedzenia bez przygotowywania kilku osobnych potraw. Sprawdza się również w sytuacji, gdy nie mam czasu na stanie przy garnkach i muszę za jednym zamachem przyszykować obiad na dwa dni.

Jedna prosta zupa, a syci jak dwa dania

Sekretem przysmaku jest połączenie kilku prostych, ale sycących składników. Pierwsze skrzypce, gra w nim mięso. Najczęściej sięgam po dobrej jakości wieprzowinę. Mój wybór pada zwykle na łopatkę, ale dobrze sprawdzi się też karkówka. Ma więcej tłuszczu, więc będzie strzałem w dziesiątkę, jeśli zależy ci na stworzeniu naprawdę treściwego dania. Tłuszcz wzbogaca smak zupy, a kolagen z tkanki łącznej podczas długiego, łagodnego gotowania przekształca się w żelatynę, dzięki czemu mięso staje się delikatniejsze, a wywar nabiera lepszej konsystencji.

Nie zapominaj o warzywach. Ziemniaki to podstawa, ale ja na nich nie poprzestaję. W mojej zupie ląduje też cebula razem z czosnkiem i papryką. Do tego „zestawu” dorzucam jeszcze pieczarki. Całość nie tylko świetnie smakuje, ale też hamuje głód na długo. Z powodzeniem może zastąpić drugie danie, a jeśli przygotujesz od razu większą ilość wystarczy na dwa dni.

Po odgrzaniu – gdy wszystkie składniki dobrze się ze sobą „przegryzą”– jest nawet jeszcze lepsza. Pamiętaj, że nie musisz ograniczać się wyłącznie do podanej listy produktów. Możesz śmiało dodać do swojej zupy, na przykład kawałki dyni. To idealna propozycja na chłodne dni. Cudownie rozgrzewa, a jednocześnie wspiera naturalne mechanizmy obronne organizmu, między innymi za sprawą antyoksydantów obecnych w warzywach.

Zupa gulaszowa – przydatne wskazówki

Pokrój wieprzowinę w równą kostkę żeby wszystkie kawałki gotowały się w podobnym tempie. Przed smażeniem dokładnie osusz powierzchnię mięsa ręcznikiem papierowym. Wilgotne trudniej zrumienić, ponieważ najpierw musi odparować z niego woda. Obsmażaj je partiami. Jeśli wrzucisz całą porcję do niewielkiego garnka, temperatura szybko spadnie, a wieprzowina zacznie dusić się we własnym soku.

Po dolaniu wody zmniejsz moc palnika. Zupa powinna lekko bulgotać, zamiast gwałtownie wrzeć. Gotuj ją pod częściowym przykryciem i sprawdzaj mięso widelcem. Jeśli nadal stawia wyraźny opór, potrzebuje więcej czasu. Podany w przepisie czas potraktuj jako wartość orientacyjną. W tym przypadku wiele zależy od wielkości poszczególnych kawałków wieprzowiny.

Przepis: Zupa gulaszowa Ta zupa to mój faworyt wśród jesiennych potraw. Musisz jej spróbować Kategoria Zupa Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 1 godz. Liczba porcji 8 Liczba kalorii 190 w każdej porcji Składniki 700 g mięsa (najlepiej wieprzowiny)

2 cebule

2 papryki czerwone

300 g pieczarek

2 ząbki czosnku

3 ziemniaki

smalec (do smażenia)

3,5 l wody

2 łyżki koncentratu pomidorowego

2 łyżeczki mąki pszennej

sól, pieprz do smaku

1 łyżeczka słodkiej papryki mielonej

0,5 łyżeczki ostrej papryki mielonej

1 szczypta majeranku

2 liście laurowe

6 ziaren ziela angielskiego Sposób przygotowania Przygotowanie składnikówMięso pokrój w kostkę. Paprykę umyj, usuń nasiona i też pokrój w kostkę. Pieczarki umyj i pokrój w plasterki. Ziemniaki obierz, umyj i pokrój na mniejsze części. Czosnek przeciśnij przez praskę. Duszenie mięsa i cebuliW garnku rozgrzej trochę smalcu, wrzuć cebulę i zeszklij ją. Później dodaj mięso i smaż przez około 10 minut. Wrzuć pieczarki i chwilkę je podduś. Dodaj czosnek i paprykę. Wymieszaj i jeszcze chwilę podduś całość. Gotowanie zupyWlej wodę do garnka. Dodaj liście laurowe i ziele angielskie. Gotuj całość przez ok. 40 minut. Po tym czasie dodaj sól, pieprz, słodką i ostrą paprykę, majeranek oraz koncentrat pomidorowy. Wymieszaj. Do garnka dodaj ziemniaki i kontynuuj gotowanie, aż ziemniaki i mięso będą miękkie. Robienie zaprawkiW kubku rozpuść mąkę w odrobinie wody, dobrze wymieszaj, aby nie było grudek, i wlej mieszankę do zupy, mieszając. Dopraw do smaku, ewentualnie dodaj przypraw więcej, jeśli trzeba.

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