Kokosanki Ani Starmach robię z 6 składników. Nie wyciągam nawet wałka

Domowe kokosanki to dobry sposób na wykorzystanie białek pozostałych po przygotowaniu kruchego ciasta lub kremu. Wbrew pozorom nie wymagają wiele pracy. Nie musisz niczego wałkować. Wystarczy, że porcje masy nałożysz łyżeczką na blachę. Oryginalna receptura Ani Starmach obejmuje tylko sześć składników. Większość z pewnością masz już w swojej kuchni.

Prosty patent na domowe kokosanki

Ciasteczka z przepisu Ani Starmach są kruche, a jednocześnie miękkie i puszyste w środku. Na uzyskanie tego efektu pozwala między innymi zastosowanie ubitej piany z białek, która „rozluźnia” kokosową masę. O tym, czy przysmaki będą miękkie, decyduje też inne ważne szczegóły, między innymi wielkość kokosanek i czas, jaki spędzą w piekarniku.

Formuj porcje podobnej wielkości. Małe „kopczyki” upieką się szybciej niż duże, mocno zbite kulki. Możesz użyć paru łyżeczek. Jedną nabieraj masę, a drugą zsuwaj ciasto na papier. Gorące kokosanki są delikatne. Pozostaw je na blasze, dopóki nie ostygną. Gdy tak się stanie, przełóż je na talerz. Nic nie stoi też na przeszkodzie, by schować je do zamykanego pojemnika i zabrać ze sobą do pracy, szkoły lub na uczelnię.

Przepis: Kokosanki Te kokosanki pokochałam od pierwszego kęsa, musisz spróbować. Kategoria Deser Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 30 min. Liczba porcji 6 Liczba kalorii 336 w każdej porcji Składniki 200 g wiórków kokosowych

150 g cukru

60 g masła

4 białka

1 łyżka mąki ziemniaczanej

1 łyżka soku z cytryny Sposób przygotowania Przygotowanie masyPodgrzej masło, dodaj 100 g cukru. Podgrzewaj dalej i poczekaj, aż się rozpuści. Wtedy dorzuć wiórki kokosowe. Całość wymieszaj i poczekaj, aż masa przestygnie. Ubijanie białekUbij białka na sztywną pianę, pod koniec dodaj pozostały cukier, sok z cytryny i mąkę ziemniaczaną. Stopniowo wymieszaj ze sobą obie masy. Pieczenie kokosanekNa blachę wyłożoną papierem do pieczenia nakładaj i formuj masę przy użyciu małej łyżeczki. Piecz 16–18 minut w temperaturze 180 stopni.

Jedne ciasteczka w wielu różnych odsłonach

Te domowe ciasteczka dają kucharzom spore pole do popisu. Bazową recepturę możesz śmiało modyfikować i wzbogacać ją o inne lubiane składniki. Drobno starta skórka z limonki nada im świeży, cytrusowy aromat, a szczypta kardamonu wprowadzi korzenną nutę. Do masy warto dorzucić też 5-10 gramów suszonej żurawiny, której kwaskowaty smak przełamie słodycz ciasteczek. Jeśli lubisz chrupiące „akcenty”, zastąp 20-30 g wiórków kokosowych posiekanymi migdałami lub niesolonymi pistacjami. Wybierz jeden lub dwa dodatki na porcję ciasta – ich nadmiar może utrudnić formowanie kokosanek i sprawić, że będą się kruszyć.

Jeżeli chcesz, by wypieki zyskały jeszcze bardziej deserowy charakter, rozpuść niewielką ilość gorzkiej czekolady o wysokiej zawartości kakao i zanurz w niej spody wystudzonych ciasteczek. Następnie odłóż przysmaki na papier do pieczenia, żeby polewa zastygła.

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