Jesienne batony robię w 10 minut i biją te sklepowe. Wystarczy połączyć składniki
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Przepisy

Jesienne batony robię w 10 minut i biją te sklepowe. Wystarczy połączyć składniki

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Batoniki dyniowe
Batoniki dyniowe Źródło: Shutterstock / Tatiana Volgutova
Słodka przekąska nie musi być pełna pustych kalorii tak, jak popularne batoniki. Domową wersję można zrobić łatwo ze zdrowszych i lżejszych produktów.

Naturalne batoniki kojarzą się ze składnikami takimi jak orzechy, zboża i suszone owoce. Są co prawda pełne wartości odżywczych, ale niestety wysokokaloryczne. Jednak przekąska na bazie warzywnego purée wychodzi lżejsza. Najlepiej nadaje się do tego słodka w smaku dynia, która świetnie komponuje się ze stosowanymi dodatkami.

Idealna baza zdrowej przekąski

Mus z dyni jest źródłem cennych karotenoidów, w tym beta-karotenu, które nadają mu słoneczny kolor. Związek ten przekształca się w organizmie w witaminę A, a 100 g miąższu zapewnia średnio 250 mcg. To w przybliżeniu 1/3 dziennej normy. Warzywo zawiera także nieco witamin C i z grupy B oraz minerałów, w tym żelaza i potasu.

Najwięcej karotenoidów i smaku ma dynia hokkaido, która charakteryzuje się zwięzłym miąższem i jadalną skórką. Jest najlepsza do pieczenia i na desery, bo mus wychodzi gęsty i aromatyczny.

Przygotowanie batoników dyniowych

W tym przepisie potrzebne jest purée dyniowe, które najlepiej zrobić z pieczonego warzywa. W przeciwieństwie do gotowania, obróbka w piekarniku odwadnia je, a jednocześnie lekko karmelizuje. To oznacza lepszy smak. Dynię wystarczy oczyścić z pestek, pokroić na kawałki czy połówki i wstawić do piekarnika rozgrzanego do 180 stopni. Gdy po 30-50 minutach jest miękka, studzi się ją i blenduje. Można też zrobić to wcześniej i trzymać półprodukt w lodówce albo zamrozić. Do zamrażarki można ponadto wrzucić miąższ przed rozdrobnieniem.

Zrobienie samych batonów jest już proste i szybkie, bo do bazy wystarczy dołożyć pozostałe produkty z listy. To mąka kokosowa, syrop klonowy (można użyć innego), roztopiony olej kokosowy, nieco rodzynek i przyprawy korzenne. W przepisie jest to mieszanka mielonego imbiru, cynamonu, goździków i kardamonu z ekstraktem z wanilii i szczyptą soli. Sprawdzi się też jednak inna kompozycja aromatycznych składników.

Ostatni etap to przełożenie masy do formy wyłożonej pergaminem i schłodzenie. Później można już kroić ją na porcje, przy czym przekąskę należy przechowywać w lodówce.

Przepis: Batoniki dyniowe

Te batoniki to moje odkrycie, uwielbiam ich smak.

Kategoria
Przekąska
Rodzaj kuchni
Tradycyjna
Czas przygotowania
10 min.
Liczba porcji
12
Liczba kalorii
80 w każdej porcji

Składniki

  • 4 łyżki syropu klonowego
  • 4 łyżki roztopionego oleju kokosowego
  • 3/4 łyżeczki imbiru
  • 1 1/2 szklanki purée z dyni
  • 1/4 łyżeczki mielonych goździków
  • 1/2 szklanki mąki kokosowej
  • 2 łyżki rodzynek
  • 1 łyżeczka ekstraktu waniliowego
  • 1/4 łyżeczki soli
  • 1 i 1/2 łyżeczki cynamonu
  • 3/4 łyżeczki kardamonu

Sposób przygotowania

  1. Przygotowanie masyNajpierw wymieszaj purée z dyni ze wszystkimi składnikami. Powinna powstać gęsta masa. Następnie przełóż ją do blaszki wyłożonej papierem do pieczenia. Całość rozprowadź równo i wstaw do lodówki na około godzinę. Masa nie może być zbyt cienka.
  2. Krojenie batonówPo tym czasie pokrój masę na 12 kawałków. Teraz możesz już śmiało jeść tę przekąskę.

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Źródło: Odżywianie WPROST.pl