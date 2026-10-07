Jesienne batony robię w 10 minut i biją te sklepowe. Wystarczy połączyć składniki

Naturalne batoniki kojarzą się ze składnikami takimi jak orzechy, zboża i suszone owoce. Są co prawda pełne wartości odżywczych, ale niestety wysokokaloryczne. Jednak przekąska na bazie warzywnego purée wychodzi lżejsza. Najlepiej nadaje się do tego słodka w smaku dynia, która świetnie komponuje się ze stosowanymi dodatkami.
Idealna baza zdrowej przekąski
Mus z dyni jest źródłem cennych karotenoidów, w tym beta-karotenu, które nadają mu słoneczny kolor. Związek ten przekształca się w organizmie w witaminę A, a 100 g miąższu zapewnia średnio 250 mcg. To w przybliżeniu 1/3 dziennej normy. Warzywo zawiera także nieco witamin C i z grupy B oraz minerałów, w tym żelaza i potasu.
Najwięcej karotenoidów i smaku ma dynia hokkaido, która charakteryzuje się zwięzłym miąższem i jadalną skórką. Jest najlepsza do pieczenia i na desery, bo mus wychodzi gęsty i aromatyczny.
Przygotowanie batoników dyniowych
W tym przepisie potrzebne jest purée dyniowe, które najlepiej zrobić z pieczonego warzywa. W przeciwieństwie do gotowania, obróbka w piekarniku odwadnia je, a jednocześnie lekko karmelizuje. To oznacza lepszy smak. Dynię wystarczy oczyścić z pestek, pokroić na kawałki czy połówki i wstawić do piekarnika rozgrzanego do 180 stopni. Gdy po 30-50 minutach jest miękka, studzi się ją i blenduje. Można też zrobić to wcześniej i trzymać półprodukt w lodówce albo zamrozić. Do zamrażarki można ponadto wrzucić miąższ przed rozdrobnieniem.
Zrobienie samych batonów jest już proste i szybkie, bo do bazy wystarczy dołożyć pozostałe produkty z listy. To mąka kokosowa, syrop klonowy (można użyć innego), roztopiony olej kokosowy, nieco rodzynek i przyprawy korzenne. W przepisie jest to mieszanka mielonego imbiru, cynamonu, goździków i kardamonu z ekstraktem z wanilii i szczyptą soli. Sprawdzi się też jednak inna kompozycja aromatycznych składników.
Ostatni etap to przełożenie masy do formy wyłożonej pergaminem i schłodzenie. Później można już kroić ją na porcje, przy czym przekąskę należy przechowywać w lodówce.
Przepis: Batoniki dyniowe
Te batoniki to moje odkrycie, uwielbiam ich smak.
- Kategoria
- Przekąska
- Rodzaj kuchni
- Tradycyjna
- Czas przygotowania
- 10 min.
- Liczba porcji
- 12
- Liczba kalorii
- 80 w każdej porcji
Składniki
- 4 łyżki syropu klonowego
- 4 łyżki roztopionego oleju kokosowego
- 3/4 łyżeczki imbiru
- 1 1/2 szklanki purée z dyni
- 1/4 łyżeczki mielonych goździków
- 1/2 szklanki mąki kokosowej
- 2 łyżki rodzynek
- 1 łyżeczka ekstraktu waniliowego
- 1/4 łyżeczki soli
- 1 i 1/2 łyżeczki cynamonu
- 3/4 łyżeczki kardamonu
Sposób przygotowania
- Przygotowanie masyNajpierw wymieszaj purée z dyni ze wszystkimi składnikami. Powinna powstać gęsta masa. Następnie przełóż ją do blaszki wyłożonej papierem do pieczenia. Całość rozprowadź równo i wstaw do lodówki na około godzinę. Masa nie może być zbyt cienka.
- Krojenie batonówPo tym czasie pokrój masę na 12 kawałków. Teraz możesz już śmiało jeść tę przekąskę.
Czytaj też:
Te fit batony zajadam zamiast kalorycznych słodyczy. Robię je w 15 minut bez włączania piekarnika Czytaj też:
Batoniki owsiane bez pieczenia. Prosty przepis na zdrową przekąskę