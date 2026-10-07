Jesienne batony robię w 10 minut i biją te sklepowe. Wystarczy połączyć składniki

Naturalne batoniki kojarzą się ze składnikami takimi jak orzechy, zboża i suszone owoce. Są co prawda pełne wartości odżywczych, ale niestety wysokokaloryczne. Jednak przekąska na bazie warzywnego purée wychodzi lżejsza. Najlepiej nadaje się do tego słodka w smaku dynia, która świetnie komponuje się ze stosowanymi dodatkami.

Idealna baza zdrowej przekąski

Mus z dyni jest źródłem cennych karotenoidów, w tym beta-karotenu, które nadają mu słoneczny kolor. Związek ten przekształca się w organizmie w witaminę A, a 100 g miąższu zapewnia średnio 250 mcg. To w przybliżeniu 1/3 dziennej normy. Warzywo zawiera także nieco witamin C i z grupy B oraz minerałów, w tym żelaza i potasu.

Najwięcej karotenoidów i smaku ma dynia hokkaido, która charakteryzuje się zwięzłym miąższem i jadalną skórką. Jest najlepsza do pieczenia i na desery, bo mus wychodzi gęsty i aromatyczny.

Przygotowanie batoników dyniowych

W tym przepisie potrzebne jest purée dyniowe, które najlepiej zrobić z pieczonego warzywa. W przeciwieństwie do gotowania, obróbka w piekarniku odwadnia je, a jednocześnie lekko karmelizuje. To oznacza lepszy smak. Dynię wystarczy oczyścić z pestek, pokroić na kawałki czy połówki i wstawić do piekarnika rozgrzanego do 180 stopni. Gdy po 30-50 minutach jest miękka, studzi się ją i blenduje. Można też zrobić to wcześniej i trzymać półprodukt w lodówce albo zamrozić. Do zamrażarki można ponadto wrzucić miąższ przed rozdrobnieniem.

Zrobienie samych batonów jest już proste i szybkie, bo do bazy wystarczy dołożyć pozostałe produkty z listy. To mąka kokosowa, syrop klonowy (można użyć innego), roztopiony olej kokosowy, nieco rodzynek i przyprawy korzenne. W przepisie jest to mieszanka mielonego imbiru, cynamonu, goździków i kardamonu z ekstraktem z wanilii i szczyptą soli. Sprawdzi się też jednak inna kompozycja aromatycznych składników.

Ostatni etap to przełożenie masy do formy wyłożonej pergaminem i schłodzenie. Później można już kroić ją na porcje, przy czym przekąskę należy przechowywać w lodówce.

Przepis: Batoniki dyniowe Te batoniki to moje odkrycie, uwielbiam ich smak. Kategoria Przekąska Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 10 min. Liczba porcji 12 Liczba kalorii 80 w każdej porcji Składniki 4 łyżki syropu klonowego

4 łyżki roztopionego oleju kokosowego

3/4 łyżeczki imbiru

1 1/2 szklanki purée z dyni

1/4 łyżeczki mielonych goździków

1/2 szklanki mąki kokosowej

2 łyżki rodzynek

1 łyżeczka ekstraktu waniliowego

1/4 łyżeczki soli

1 i 1/2 łyżeczki cynamonu

3/4 łyżeczki kardamonu Sposób przygotowania Przygotowanie masyNajpierw wymieszaj purée z dyni ze wszystkimi składnikami. Powinna powstać gęsta masa. Następnie przełóż ją do blaszki wyłożonej papierem do pieczenia. Całość rozprowadź równo i wstaw do lodówki na około godzinę. Masa nie może być zbyt cienka. Krojenie batonówPo tym czasie pokrój masę na 12 kawałków. Teraz możesz już śmiało jeść tę przekąskę.

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