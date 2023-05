Batoniki owsiane bez pieczenia. Prosty przepis na zdrową przekąskę

To batoniki owsiane w modnej wersji raw, czyli surowe i bez pieczenia. To oznacza, że wszystkie składniki zachowują wszystkie swoje właściwości i cenne składniki odżywcze. Takie batoniki można robić razem z dziećmi. Batoniki owsiane są zdrowym zamiennikiem słodyczy, a jeśli robisz je w domu, masz pełną kontrolę nad ich składem. Można je zabrać jako pożywną przekąskę do pracy, szkoły, na wycieczkę, albo zajadać się nimi po treningu.

Jak zrobić batoniki owsiane bez pieczenia?

Sekretem jest dodatek masła orzechowego i miodu lub dowolnego syropu (np. syropu klonowego). To one sprawią, że masa będzie się trzymać, a płatki owsiane się skleją. Warto do takich batoników dodać nie tylko masło orzechowe i miód, ale też suszone owoce, takie jak daktyle, morele czy rodzynki. One nadadzą batonikom słodyczy, ale również spełnią funkcję spajającą całość.

Do batoników można dodać także nasiona sezamu, siemię lniane lub wiórki kokosowe. Można je także doprawić cynamonem lub odrobiną kakao. Warto do batoników dodać szczyptę soli. Podkręci ona słodycz batoników. W wersji najbardziej rozpustnej można gotowe już batoniki polać czekoladą – najlepiej gorzką.

Jaki kształt mogą mieć batoniki owsiane?

W przepisie polecamy, aby rozłożyć masę owsianą na blaszce i potem pokroić ją w prostokąty lub kwadraty. Ale to nie jest jedyna możliwość. Można masę na batoniki od razu formować w kulki lub coś w rodzaju placuszków czy okrągłych ciastek. To zadanie można powierzyć dzieciom, dla których robienie batoników będzie świetną zabawą. Aby batoniki owsiane nie sklejały się ze sobą, jest na to prosty sposób: wystarczy je owinąć zwykłym papierem do pakowania żywności. Dodatkowo można każdy batonik przewiązać sznurkiem – tak przygotowane mogą być też prezentem dla bliskiej osoby lub dodatkiem do drugiego śniadania do szkoły lub pracy.

Przepis: Batoniki owsiane bez pieczenia Zdrowa przekąska z płatków owsianych. Kategoria Przekąska Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 20 min. Liczba porcji 8 Składniki 2 szklanki płatków owsianych górskich

3 łyżki masła orzechowego

2-3 łyżki miodu lub syropu klonowego

ok. 1/4 szklanki ulubionych bakalii (np. migdały, orzechy włoskie, suszone daktyle) Sposób przygotowania Uszykuj składniki i zrób masę na batonikiBakalie posiekaj dość drobno. Płatki wymieszaj dokładnie z masłem, orzechowym, miodem i posiekanymi bakaliami. Zrób batonikiPowstałą masę przełóż do płaskiej foremki wyłożonej papierem i dobrze ugnieć. Włóż do lodówki na co najmniej kilka godzin (najlepiej na noc). Potem wystarczy już tylko pokroić masę na kawałki.

Czytaj też:

Nocna owsianka czyli śniadaniowy hit dla zabieganych. Jak ją zrobić?Czytaj też:

Tych błędów nie popełniaj, gdy robisz owsiankę. W ten sposób traci najcenniejsze właściwości