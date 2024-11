Te fit batony zajadam zamiast kalorycznych słodyczy. Robię je w 15 minut bez włączania piekarnika

Zastępowanie klasycznych słodyczy dietetycznymi przekąskami to świetny sposób na zadbanie o swoje zdrowie, ale też piękną sylwetkę bez konieczności rezygnacji z przyjemności jedzenia słodkości. Ja często przygotowuję takie fit batony z suszonych owoców i orzechów – to idealne rozwiązanie, gdy dopada mnie mały głód między posiłkami. Dzięki tej przekąsce nie sięgam też po gotowe słodycze, które są zazwyczaj są bardzo kaloryczne.

Jak zrobić dietetyczne batony bez pieczenia?

Wybór dietetycznych przekąsek jest ogromny – od owoców i orzechów, przez domowe wypieki w wersji fit. Dzięki temu każdy może znaleźć coś dla siebie. Jeśli nie macie zbyt wiele czasu na przygotowywanie takich domowych słodyczy, spróbujcie zrobić dietetyczne batony bez pieczenia. Zawierają w sobie wszystko, co najlepsze, czyli miód, płatki owsiane, siemię lniane, bakalie i jeszcze kilka innych składników.

Przepis: Fit batony Te batony są dietetyczne, a do tego cudownie smaczne Czas przygotowania 15 min. Liczba porcji 10 Składniki 90 g orzechów laskowych

60 g orzechów ziemnych

80 g rodzynek

100 g daktyli

15 g siemienia lnianego

200 g płatków owsianych błyskawicznych

150 g masła orzechowego

szczypta soli

30 g oleju kokosowego

70 g miodu Sposób przygotowania Rozdrabnianie orzechówNajpierw rozdrobnijcie orzechy w malakserze lub drobno je pokrójcie. Jeśli chcecie, możecie zostawić je także w całości. Krojenie bakaliiPokrójcie na mniejsze kawałki rodzynki i daktyle. Wymieszajcie je z siemieniem lnianym, orzechami i płatkami owsianymi. Dodanie pozostałych składnikówDo całości dodajcie masło orzechowe, szczyptę soli, a także rozpuszczony olej kokosowy i miód. Masę dokładnie wymieszajcie, by uzyskała jednolitą konsystencję. Następnie przełóżcie ją do formy do pieczenia o wymiarach 28 × 18 cm wyłożonej papierem do pieczenia. Następnie dociśnijcie ją, wyrównajcie i wstawcie do lodówki. Krojenie batonówPo około 2-3 godzinach wyciągnijcie masę z lodówki i pokrójcie na mniejsze kawałki.

Płatki i siemię lniane pomagają w odchudzaniu

Składnikami tych fit batonów są między innymi płatki owsiane i siemię lniane. Oba te produkty wspierają zdrowe odchudzanie. Płatki owsiane i siemię lniane to duet idealny dla osób chcących zrzucić zbędne kilogramy. Są bogate w błonnik, który na długo zapewnia uczucie sytości, hamując apetyt i zapobiegając podjadaniu między posiłkami. Dodatkowo regularne spożywanie płatków owsianych stabilizuje poziom cukru we krwi, co z kolei zapobiega nagłym skokom insuliny i związanym z tym napadom głodu. Siemię lniane z kolei przyspiesza metabolizm, a to przyczynia się do skuteczniejszego spalania kalorii. Co więcej, połączenie siemienia lnianego i płatków owsianych dostarcza organizmowi wielu cennych składników odżywczych, co jest niezwykle ważne dla naszego zdrowia.

Jak zrobić inne fit słodkości?

Dietetyczne słodkości, które można samodzielnie przygotować w domu to świetna alternatywa dla sklepowych przekąsek. W naprawdę prosty sposób można stworzyć desery, które zaspokoją ochotę na „coś słodkiego”. Możecie przygotować na przykład dietetyczną chałwę – wystarczy, że miód lub syrop klonowy, które zazwyczaj wykorzystuje się podczas jej robienia, zastąpicie erytrytolem. Dobrym pomysłem na taką przekąskę są także ciasteczka owsiane czy chlebek bananowy. Możecie zrobić również fit mus czekoladowy, który nie pójdzie w boczki. W ramach takiej dietetycznej, słodkiej przekąski dobrze sprawdzą się też owocowe koktajle.

