Zamiast klasycznej szarlotki robię to ciasto. Przepis bez mąki i dodatku cukru

Dla mnie to minimalistyczna szarlotka w wersji fit. Receptura jest tak prosta, że można ją zapamiętać nawet bez zapisywania. Lista składników obejmuje tylko 4 pozycje, a pierwsze skrzypce w przepisie gra tani produkt z lodówki. Kupisz go „za grosze” w każdym większym sklepie spożywczym lub supermarkecie.

Idealny deser na redukcji

Głównym składnikiem tego ciasta jest skyr. Zapewnia mu odpowiednią konsystencję, a jednocześnie dodaje mu wartości odżywczych. Jogurt typu islandzkiego jest cennym źródłem białka. Odgrywa ono ważną rolę w procesie odchudzania. Przedłuża uczucie sytości po posiłku, co pozwala lepiej kontrolować liczbę przyjmowanych kalorii i tracić na wadze bez głodówek oraz restrykcji. Proteiny przyspieszają też regenerację tkanek po intensywnym wysiłku fizycznym i zapobiegają utracie masy mięśniowej podczas „gubienia” nadprogramowych kilogramów.

Patent na pyszne jabłkowe ciasto bez mąki i cukru

Wypiek tworzą cztery produkty – skyr, jajka, jabłko i proszek do pieczenia. Samo przygotowanie masy trwa około 10 minut. Wystarczy wymieszać wszystkie składniki. Resztą zajmuje się piekarnik. Słodycz deseru pochodzi z owocu. Najlepiej wybrać dojrzałą sztukę słodkiej odmiany. Jeśli chcesz, możesz dodać niewielką ilość erytrytolu.

Jabłko pokrój w kostkę o boku około centymetra. Takie kawałki szybko zmiękną podczas pieczenia, a jednocześnie pozostaną wyczuwalne. Z kolei starcie owocu sprawi, że ten „puści” więcej soku, co może zmienić konsystencję ciasta.

Nic nie stoi na przeszkodzie, by wzbogacić bazową recepturę o inne składniki. Do jabłka pasuje cynamon, wanilia lub niewielka ilość skórki otartej z dokładnie umytej cytryny. Możesz wykorzystać też gruszki lub borówki amerykańskie.

Przepis: Ciasto jogurtowe z jabłkami Wysokobiałkowy deser ze skyrem, który udaje się za każdym razem. Kategoria Deser Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 1 godz. Liczba porcji 4 Liczba kalorii 122 w każdej porcji Składniki 1 jabłko

4 jajka

150 g skyra naturalnego

1 łyżeczka proszku do pieczenia Opcjonalnie: erytrytol lub ksylitol do smaku Sposób przygotowania Szykowanie jabłekUmyj i obierz owoc ze skórki. Pokrój jabłko w równą, nieco grubszą kostkę. Odłóż kawałki na bok, by przygotować bazę wypieku. Przygotowanie ciastaWbij jajka do głębokiej miski i dodaj cały skyr. Wsyp proszek do pieczenia. Wymieszaj wszystko bardzo dokładnie, aż uzyskasz gładką masę bez grudek. Pieczenie deseruPrzelej gotową masę do formy. Wrzuć pokrojone wcześniej jabłka i wymieszaj. Piecz w rozgrzanym do 180°C piekarniku przez około 45-50 minut, do momentu aż wierzch mocno się zrumieni.

Wskazówka: Gotowe ciasto serwuj z łyżką gęstego jogurtu i kilkoma posiekanymi orzechami.

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