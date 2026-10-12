Nie zagniatam ani nie schładzam kruchego ciasta. Ten jabłecznik mieszam i piekę

Masz ochotę na pyszną szarlotkę, ale wizja zagniatania ciasta przyprawia cię o ból głowy? Ja w takich sytuacjach sięgam po moje „koło ratunkowe”, czyli przepis Heni Foks na ekspresowy jabłecznik. Składniki na ciasto wystarczy wymieszać i przełożyć owocami. Resztą zajmuje się piekarnik.

Patent na ekspresowy jabłecznik bez zagniatania

Klasyczna szarlotka na kruchym cieście: wymaga zagniatania i schładzania. W tym przypadku przygotowanie wygląda inaczej. Wystarczy, że połączysz mąkę z kaszą manną, jajkami, śmietaną i rozpuszczonym tłuszczem. Następnie powstałą masę musisz podzielić na dwie części i umieścić starte jabłka między nimi.

To właśnie kasza manna jest „kluczem” do uzyskania miękkiego i udanego ciasta. Chłonie nadmiar soku z owoców, skutecznie zapobiegając powstawaniu niechcianego zakalca. Jeśli jabłka są bardzo wodniste, odciśnij je lekko z nadmiaru płynu i oprósz bułką tartą, zanim trafią na spód.

Przepis: Ekspresowy jabłecznik Pyszne ciasto bez zagniatania. Kategoria Deser Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 1 godz. 15 min. Liczba porcji 12 Liczba kalorii 280 w każdej porcji Składniki 1,5 szklanki mąki pszennej

3/4 szklanki kaszy manny

1 szklanka cukru

3 jajka

2 łyżeczki proszku do pieczenia

0,5 szklanki śmietany

0,5 kostki margaryny (rozpuszczonej i ostudzonej)

szczypta soli

1 kg startych jabłek

cynamon (do oprószenia jabłek) Opcjonalnie: bułka tarta Sposób przygotowania Szykowanie ciastaPołącz w dużej misce mąkę pszenną, szczyptę soli, kaszę manną, cukier, jajka, proszek do pieczenia oraz śmietanę. Pod koniec mieszania wlej całkowicie ostudzoną margarynę. Wymieszaj składniki. Przygotowanie farszu jabłkowegoOprósz starte wcześniej jabłka solidną porcją cynamonu i delikatnie wymieszaj całość. Jeśli owoce puściły bardzo dużo soku, odciśnij jego nadmiar. Możesz również lekko posypać jabłka bułką tartą, aby wchłonęła niechcianą wilgoć. Wykładanie formyPrzygotuj formę i wyłóż na jej dno większą część ciasta, zostawiając około jedną trzecią masy na wierzch. Rozłóż równomiernie owocowy farsz na j spodzie. Nakładaj pozostałe ciasto łyżką na jabłka i rozprowadź je jak najcieńszą warstwą. Pieczenie jabłecznikaWstaw blachę z ciastem do piekarnika rozgrzanego do 180 stopni Celsjusza. Piecz deser przez około 60 minut, aż wierzch mocno i apetycznie się zrumieni.

Jabłecznik z kaszą manną – przydatne wskazówki

Margarynę rozpuść odpowiednio wcześniej. Dodaj do ciasta przestudzony, płynny tłuszcz. Mieszaj całość tylko do połączenia składników. Większą część masy przeznacz na spód, a około jednej trzeciej zostaw do przykrycia owoców. Dolną warstwę łatwo wyrównać łopatką, górna – często sprawia więcej trudności. Może przesuwać jabłka, zamiast je równomiernie pokrywać. Możesz jednak temu zaradzić.

Nakładaj niewielkie porcje ciasta blisko siebie, a następnie delikatnie łącz je grzbietem łyżki lub szpatułką. Nie dociskaj zbyt mocno. Chodzi o rozprowadzenie masy na owocach, a nie wymieszanie jej z nadzieniem.

Nie krój jabłecznika od razu po wyjęciu z piekarnika. Pozwól, by ciasto ostygło. Dzięki temu łatwiej ci będzie podzielić je na mniejsze porcje. Gorący deser jest niestabilny i może rozpaść się pod naciskiem noża.

Gotowy deser możesz podać bez dodatków lub lekko oprószyć cukrem pudrem. Lukier czy polewa zwykle nie są już potrzebne. Owoce i cynamon nadają mu wyraźny smak.

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