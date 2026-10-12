Nie zagniatam ani nie schładzam kruchego ciasta. Ten jabłecznik mieszam i piekę

Masz ochotę na pyszną szarlotkę, ale wizja zagniatania ciasta przyprawia cię o ból głowy? Ja w takich sytuacjach sięgam po moje „koło ratunkowe”, czyli przepis Heni Foks na ekspresowy jabłecznik. Składniki na ciasto wystarczy wymieszać i przełożyć owocami. Resztą zajmuje się piekarnik.
Patent na ekspresowy jabłecznik bez zagniatania
Klasyczna szarlotka na kruchym cieście: wymaga zagniatania i schładzania. W tym przypadku przygotowanie wygląda inaczej. Wystarczy, że połączysz mąkę z kaszą manną, jajkami, śmietaną i rozpuszczonym tłuszczem. Następnie powstałą masę musisz podzielić na dwie części i umieścić starte jabłka między nimi.
To właśnie kasza manna jest „kluczem” do uzyskania miękkiego i udanego ciasta. Chłonie nadmiar soku z owoców, skutecznie zapobiegając powstawaniu niechcianego zakalca. Jeśli jabłka są bardzo wodniste, odciśnij je lekko z nadmiaru płynu i oprósz bułką tartą, zanim trafią na spód.
Przepis: Ekspresowy jabłecznik
Pyszne ciasto bez zagniatania.
- Kategoria
- Deser
- Rodzaj kuchni
- Tradycyjna
- Czas przygotowania
- 1 godz. 15 min.
- Liczba porcji
- 12
- Liczba kalorii
- 280 w każdej porcji
Składniki
- 1,5 szklanki mąki pszennej
- 3/4 szklanki kaszy manny
- 1 szklanka cukru
- 3 jajka
- 2 łyżeczki proszku do pieczenia
- 0,5 szklanki śmietany
- 0,5 kostki margaryny (rozpuszczonej i ostudzonej)
- szczypta soli
- 1 kg startych jabłek
- cynamon (do oprószenia jabłek)
Opcjonalnie:
- bułka tarta
Sposób przygotowania
- Szykowanie ciastaPołącz w dużej misce mąkę pszenną, szczyptę soli, kaszę manną, cukier, jajka, proszek do pieczenia oraz śmietanę. Pod koniec mieszania wlej całkowicie ostudzoną margarynę. Wymieszaj składniki.
- Przygotowanie farszu jabłkowegoOprósz starte wcześniej jabłka solidną porcją cynamonu i delikatnie wymieszaj całość. Jeśli owoce puściły bardzo dużo soku, odciśnij jego nadmiar. Możesz również lekko posypać jabłka bułką tartą, aby wchłonęła niechcianą wilgoć.
- Wykładanie formyPrzygotuj formę i wyłóż na jej dno większą część ciasta, zostawiając około jedną trzecią masy na wierzch. Rozłóż równomiernie owocowy farsz na j spodzie. Nakładaj pozostałe ciasto łyżką na jabłka i rozprowadź je jak najcieńszą warstwą.
- Pieczenie jabłecznikaWstaw blachę z ciastem do piekarnika rozgrzanego do 180 stopni Celsjusza. Piecz deser przez około 60 minut, aż wierzch mocno i apetycznie się zrumieni.
Jabłecznik z kaszą manną – przydatne wskazówki
Margarynę rozpuść odpowiednio wcześniej. Dodaj do ciasta przestudzony, płynny tłuszcz. Mieszaj całość tylko do połączenia składników. Większą część masy przeznacz na spód, a około jednej trzeciej zostaw do przykrycia owoców. Dolną warstwę łatwo wyrównać łopatką, górna – często sprawia więcej trudności. Może przesuwać jabłka, zamiast je równomiernie pokrywać. Możesz jednak temu zaradzić.
Nakładaj niewielkie porcje ciasta blisko siebie, a następnie delikatnie łącz je grzbietem łyżki lub szpatułką. Nie dociskaj zbyt mocno. Chodzi o rozprowadzenie masy na owocach, a nie wymieszanie jej z nadzieniem.
Nie krój jabłecznika od razu po wyjęciu z piekarnika. Pozwól, by ciasto ostygło. Dzięki temu łatwiej ci będzie podzielić je na mniejsze porcje. Gorący deser jest niestabilny i może rozpaść się pod naciskiem noża.
Gotowy deser możesz podać bez dodatków lub lekko oprószyć cukrem pudrem. Lukier czy polewa zwykle nie są już potrzebne. Owoce i cynamon nadają mu wyraźny smak.
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