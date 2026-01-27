To nie suplement. Polacy prawie całkiem zapomnieli o przysmaku, który wspiera kości

Ten przysmak cieszy się dużą popularnością na Bliskim Wschodzie i w krajach śródziemnomorskich. W Polsce wciąż jawi się jako kulinarna ciekawostka i rzadko trafia do jadłospisu. Tymczasem warto sięgać po niego częściej, bo ma do zaoferowania znacznie więcej niż się wydaje. Może wesprzeć zdrowie kości. Sprawdź dlaczego.

Jaki przysmak jest dobry dla kości?

Niedocenianym i wciąż nieco egzotycznym przysmakiem, który wspomaga pracę układu kostnego jest tahini. To gładka pasta, która powstaje mielonych ziaren sezamu. Ma intensywny, orzechowy smak z nutą goryczki. W kuchniach Bliskiego Wschodu wykorzystuje się ją nie tylko jako składnik deserów, ale również zup, sosów, a także wielu dań wytrawnych.

Jak pasta tahini działa na kości?

Pasta tahini jest dobrym źródłem minerałów, które wspierają funkcjonowanie układu kostnego. W 100 gramach produktu znajduje się około 426 mg wapnia oraz 95 mg magnezu. Pierwszy z wymienionych związków jest głównym budulcem tkanki kostnej. Odpowiada za jej twardość oraz wytrzymałość. Drugi uczestniczy w regulacji gospodarki wapniowo-fosforanowej i wpływa na aktywność witaminy D. Bierze też udział w procesach mineralizacji kości.

Wyższe spożycie magnezu może sprzyjać zwiększeniu gęstości mineralnej kości w obrębie biodra i szyjki kości udowej – czytamy w artykule pod tytułem „Impact of magnesium on bone health in older adults: A systematic review and meta-analysis”.

Zdrowie kości pośrednio wspierają również zawarte w tahini lignany (na przykład sesamina). Związki te– jak podkreślają autorzy artykułu „Sesame Seeds: A Nutrient-Rich Superfood”– wykazują bowiem właściwości antyoksydacyjne. Neutralizują negatywne działanie wolnych rodników i zmniejszają stany zapalne. Wspierają proces regeneracji tkanki kostnej i chronią ją przed uszkodzeniem.

O czym pamiętać, jedząc pastę tahini?

Warto pamiętać, że dobra pasta tahini powinna mieć prosty skład i nie zawierać dodatku cukru ani słodkich syropów. Najlepsza wersja to ta oparta wyłącznie na zmielonych nasionach sezamu. Nawet wysokiej jakości produkt nie zastąpi jednak dobrze zbilansowanej diety. Zdrowie kości zależy od wielu różnych czynników, a nie jednego „superfood”. Pasta tahini z uwagi na wysoką kaloryczność powinna być spożywana w umiarkowanych ilościach (około 15 g na dobę).

