Od czwartku markowe kawy dużo taniej. Przy jednej łatwo przepłacić

Tym razem ciekawe oferty dla wielbicieli „małej czarnej” przygotował Kaufland. Promocje ruszają już w najbliższy czwartek i zakończą się w środę (11-17 czerwca 2026 roku). Na uzupełnienie domowych zapasów masz więc całkiem sporo czasu. Pamiętaj jednak, że najbliższa niedziela (14 czerwca) nie jest dniem handlowym. Kaufland i inne sieci będą wtedy zamknięte. Zwróć również uwagę na inną ważną kwestię. Jedna z akcji ma pewien „haczyk” Wystarczy chwila roztargnienia przy kasie, by sporo przepłacić. Zobacz, jak tego uniknąć.

Te kawy kupisz taniej w Kauflandzie

Promocja obejmuje między innymi kawę mieloną MK Cafe Premium (500 g). Za jedno opakowanie zapłacisz 33 procent mniej niż zazwyczaj, czyli 27,99 zł. Regularna cena wynosi natomiast 41,89 zł. Możesz więc zaoszczędzić aż 14 złotych na jednej paczce. Co ważne, sieć nie nałożyła na klientów żadnych ograniczeń ani dodatkowych warunków. Możesz wziąć tyle paczek, ile zechcesz, a każdą z nich obejmie zniżka.

Przeceniono również różne rodzaje kawy ziarnistej Dallmayr d’Oro sprzedawanej w kilogramowym opakowaniu. Koszt jednej paczki „spadł” z 89,99 do 59,99 zł. Rabat nalicza się niezależnie od liczby zakupionych sztuk, a skorzystać z niego może każdy klient, który odwiedzi Kaufland we wskazanym wcześniej terminie.

Kawa Dallmayir taniej o 37 procent, ale jest „haczyk”

Na zakupie kawy sporo zaoszczędzą także miłośnicy kawy rozpuszczalnej Dallmayir Gold (200 g). Teraz jedno opakowanie kosztuje tylko 24,99 zamiast 39,99 zł. Z rabatu skorzystają jednak wyłącznie „wybrani” konsumenci – ci, którzy należą do programu lojalnościowego Kaufland Card Xtra. Jeśli nie posiadasz tej karty, nie możesz liczyć na zniżkę. Dobra wiadomość jest taka, że sieć nie ma żadnych limitów, jeśli chodzi o liczbę towarów nabywanych w ramach promocji.

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