Piję ją zamiast wody z cytryną. Gasi pragnienie i świetnia wspiera trawienie

Kiedy słupek rtęci szybuje w górę, wszyscy w moim domu stają się marudni i ospali. Przez lata próbowałam ratować sytuację chłodzoną wodą z cytryną, ale ten patent szybko nam się nudził. Sięganie po słodzone napoje ze sklepu w ogóle nie wchodziło w grę. Tego typu produkty nie gaszą skutecznie pragnienia, a jedynie wzmagają apetyt na słodycze. Przełom nastąpił, gdy wpadł mi w ręce przepis dietetyka na domową lemoniadę. Bartłomiej Włodarczyk podzielił się nim w mediach społecznościowych. Zrobiłam ją z ciekawości, ale już po pierwszym łyku wiedziałam, że jeden dzbanek to zdecydowanie za mało.

Ta lemoniada z przepisu dietetyka to hit

W tym przepisie pierwsze skrzypce gra arbuz. Dostarcza niewielu kalorii, a jednocześnie doskonale nawadnia. Zresztą nie bez powodu. W ponad 90 procentach składa się z wody. Bartłomiej Włodarczyk łączy go z cytrusami, które doskonale „przełamują” słodki smak owocu. Do napoju dorzuca trochę erytrytolu. Ja dodaję do niego jeszcze dwa inne składniki, które nie pojawiają się w oryginalnej recepturze. Sięgam po odrobinę pieprzu i kurkumy. Dzięki nim lemoniada zyskuje nie tylko nutę pikanterii, ale też więcej cennych właściwości.

Przepis: Lemoniada arbuzowa Doskonale gasi pragnienie i orzeźwia. Kategoria Napój Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 10 min. Liczba porcji 8 Liczba kalorii 40 w każdej porcji Składniki 2 kg arbuza

3 limonki

100g erytrytolu

400 ml wody

świeża mięta

kostki lodu Opcjonalnie: szczypta kkurkumy

odrobina pieprzu Sposób przygotowania Szykowanie składnikówArbuza pokrój na mniejsze części. Następnie wykrój jadalne części.Wyciśnij sok z limonek. Łączenie składnikówWrzuć arbuz do blendera. Dodaj erytrytol i sok z limonek. Całość zmiksuj, a następnie przelej przez sitko. Dodaj wodę i przyprawy. Ponownie wymieszaj. Podawanie napojuPodawaj z lodem i świeżą miętą.

Te proste dodatki „podkręcą” smak lemoniady z arbuza

Wymienione przyprawy „duet” do zadań specjalnych. Kurkuma kryje w sobie kurkuminę, czyli potężny związek, który łagodzi stany zapalne w organizmie. Świetnie radzi sobie też z kłopotami trawiennymi, przynosząc ulgę przeciążonemu żołądkowi. Może też realnie wspomóc odchudzanie. Usprawnia bowiem pracę jelit i zwiększa tempo spalania kalorii. Ma jednak słaby punkt – organizm przyswaja ją dość opornie. I tu do akcji wkracza niepozorny czarny pieprz. Zawarta w nim piperyna działa jak zapalnik i sprawia, że wchłanianie dobroczynnych substancji z kurkumy staje się znacznie łatwiejsze.

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