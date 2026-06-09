Nie kupuję lodów, gdy mam serek wiejski. Blenduję go z bananem i mam deser z 29 g białka

Dopadła cię ochota na lody, a zamrażarka w domu jest pusta? Zamiast biec do sklepu czy supermarketu po kolejnego „gotowca”, zrób pyszny, mrożony deser w domu według receptury dietetyczki Ady Jędraszek i zamień „puste kalorie” na bogactwo składników odżywczych. Wbrew pozorom nie kosztuje to wiele wysiłku. Większość pracy wykonuje za ciebie lodówka. Ty jedynie musisz się uzbroić w cierpliwość. „W nagrodę” dostaniesz słodkości, które pomogą ci zadbać o szczupłą sylwetkę.

Ten prosty składnik to świetna baza lodów na redukcji

Zazwyczaj do przygotowania kremowych mrożonych pyszności używa się tłustej śmietany lub mleka skondensowanego. Ada Jędraszek proponuje znacznie lżejszą opcję na bazie serka wiejskiego. Ten nabiał świetnie komponuje się z wieloma różnymi składnikami. Nadaje masie kremową konsystencję. Jednocześnie dostarcza organizmowi wielu wartości odżywczych. Zawiera sporą ilość białka, które zapewnia długie uczucie sytości i usprawnia przemianę materii. Jego trawienie zmusza organizm do wydatkowania większej ilości energii, co przekłada się na szybsze spalanie kalorii.

„Te lody w jednej porcji mają aż 29 g białka” – podkreśla dietetyczka w opublikowanym nagraniu.

Sposób na domowe lody wysokobiałkowe

Zrobienie tego przysmaku zajmie ci dosłownie pięć minut. Zacznij od obrania dojrzałego banana. Im ciemniejsza jest jego skórka, tym słodszy będzie gotowy deser. Wrzuć owoc do naczynia miksującego razem z serkiem wiejskim, niesłodzonym kakao, porcją masła orzechowego i erytrolem. Zmiksuj całość na bardzo wysokich obrotach. Ostrza muszą całkowicie rozbić twaróg.

Kiedy uzyskasz gładką, brązową masę, przełóż ją do pojemnika i wstaw do zamrażalnika. Upewnij się, że pudełko jest szczelnie zamknięte, inaczej lody mogą wchłonąć zapachy innych mrożonych produktów, na przykład kopru czy mięsa. Po pół godziny wyjmij naczynie i energicznie zamieszaj zawartość łyżką. Rozbijesz w ten sposób pierwsze kryształki lodu, dzięki czemu przysmak zyska bardziej aksamitną konsystencję. Następnie włóż całość z powrotem do chłodzenia. Wyciągnij po dwóch godzinach. Jeśli chcesz urozmaicić to danie, posyp wierzch pokruszonymi orzechami włoskimi, płatkami migdałów lub świeżymi malinami.

Przepis: Domowe lody wysokobiałkowe Pyszny, mrożony deser, który zrobisz w pięć minut z kilku tanich składników. Kategoria Deser Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 5 min. Czas gotowania 2 godz. 30 min. Liczba porcji 2 Liczba kalorii 260 w każdej porcji Składniki 200 g serka wiejskiego

1 dojrzały banan

1 łyżka niesłodzonego kakao

1 łyżka masła orzechowego

2 łyżki erytrolu Sposób przygotowania Szykowanie masyDo kielicha blendera dodaj serek wiejski, kakao, erytrol, masło orzechowe i banana. Zblenduj, aż składniki się połączą. Wstępne chłodzenieMasę przełóż do szczelnego naczynia i włóż do zamrażalki na około 30 minut. Zwróć uwagę, aby pojemnik stał prosto. Mieszanie i mrożeniePo tym czasie wyjmij i zamieszaj ponownie masę łyżką. Włóż do schłodzenia, tym razem na dwie godziny.

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