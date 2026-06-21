Dodaję to do kawy zamiast mleka. Chroni nerki i obniża ryzyko udaru nawet o 24 procent

Kawa jest jednym z najpopularniejszych napojów na świecie. Większość osób pije ją każdego dnia, najczęściej rano, aby dodać sobie energii i lepiej rozpocząć dzień. Dla wielu ludzi filiżanka kawy stała się codziennym rytuałem oraz chwilą relaksu w pracy lub w domu. Oprócz pobudzającego działania ceniona jest również za swój wyjątkowy smak i aromat. Dietetyk dr Bartosz Kulczyński w opublikowanym nagraniu zaproponował zrobienie kawy w dość nietypowy sposób. Sama robię ją teraz według tego przepisu.

Kawa z wodą kokosową

Standardowo, jeśli potrzebujemy nieco słodyczy, to możemy sięgnąć po ulubiony słodzik lub odrobinę miodu. Mówię o wodzie kokosowej nie tylko dlatego, że w połączeniu z kawą, ale również ze względu na wysoką zawartość w niej potasu – powiedział specjalista.

Podał też przepis na taką kawę. Musisz połączyć pół szklanki zaparzonej kawy z połową szklanki wody kokosowej. Do tego możesz dolać jeszcze mleczko kokosowego.

Specjalista wytłumaczył również, dlaczego potas jest tak ważny dla naszego organizmu.

Odpowiada on za prawidłowe funkcjonowanie naszego układu nerwowego i mięśni, a także pomaga utrzymać właściwe ciśnienie krwi. Z badań wiemy też o tym, że osoby, które dostarczają go w wysokich ilościach, mają niższe ryzyko pojawienia się kamieni nerkowych nawet o 51 procent – wyjaśnił.

Dietetyk powołał się na badanie pod tytułem „A prosperity study of dietary calcium and other nutrients and the risk of symptomatic kidney stones”.

Dodatkowo osoby, których dieta obfituje w potas, mają niższe ryzyko udaru aż o 24 procent.

Wiem, że niektórym z nas ciężko jest dostarczyć zadowalającą ilość potasu, dlatego też sporządzenie napoju kawowego z wykorzystaniem wody kokosowej może być ciekawym sposobem na to, aby wraz z nim dostarczać dodatkowe ilości tego cennego dla zdrowia pierwiastka.

Przepis: Kawa z wodą kokosową Teraz to moja ulubiona kawa. Też musisz jej spróbować. Kategoria Napój Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 10 min. Liczba porcji 1 Liczba kalorii 179 Składniki 1/2 szklanki zaparzonej kawy

1/2 szklanki wody kokosowej

1/3 szklanki mleczka kokosowego Sposób przygotowania MiksowanieWszystkie składniki umieść w blenderze i zmiksuj, aż uzyskasz jednolitą konsystencję.

Inne właściwości wody kokosowej

Woda kokosowa to naturalny napój pozyskiwany z młodych kokosów. Jest ceniona przede wszystkim za wysoką zawartość elektrolitów. Poza potasem występuje w niej też magnez, sód i wapń, dzięki czemu pomaga nawadniać organizm i uzupełniać składniki mineralne utracone podczas wysiłku fizycznego. Zawiera niewiele kalorii i naturalnie występujące cukry, dlatego często stanowi alternatywę dla słodzonych napojów.

Regularne spożywanie wody kokosowej może wspierać prawidłowe funkcjonowanie mięśni i układu nerwowego, głównie dzięki zawartości potasu. Znajdujące się w niej przeciwutleniacze pomagają chronić komórki przed stresem oksydacyjnym

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