Ten gotowiec z Lidla ma 43 kcal w 100 g. Dietetyczka wkłada go do koszyka
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Ten gotowiec z Lidla ma 43 kcal w 100 g. Dietetyczka wkłada go do koszyka

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Lidl
Lidl Źródło: Shutterstock
Gotowy posiłek na obiad? To może być całkiem dobry pomysł, jeśli wybierzesz odpowiedni produkt. Znana dietetyczka pokazała, co sama wkłada do koszyka, gdy nie ma czasu na stanie przy garnkach.

Nie oszukujmy się – każdy z nas ma w miesiącu takie dni, kiedy przygotowanie pełnowartościowego posiłku „od zera” po prostu graniczy z cudem. Wtedy „ratunkiem” okazują się często gotowce ze sklepu. Przez lata utarło się przekonanie, że lwia część tego typu produktów to najgorszej jakości wyroby pełne soli, cukru i tanich wypełniaczy. Na rynku można jednak znaleźć też prawdziwe „perełki”, po które chętnie sięgają nawet specjaliści od zdrowego odżywiania. Jedna z nich trafia na listę zakupów dietetyczki Martyny Żmudy Trzebiatowskiej. Sprawdź, co ekspertka wkłada do koszyka będąc w Lidlu.

Dietetyczka sięga po te gotowce z Lidla

Specjalistka poleca gotowy żurek marki Chef Select z białą kiełbasą i boczkiem. W 100 gramach ma około 43 kcal, 1,5 g tłuszczu, 5,1 g węglowodanów oraz 1,5 g białka. Skład jest całkiem przyzwoity. Bazę stanowi woda i zakwas żytni. Na etykiecie znajdziemy również białą kiełbasę parzoną, wędzony boczek, śmietankę, mąkę pszenną, chrzan, czosnek i przyprawy. Jedno opakowanie ma 450 gramów. Co ciekawe w ofercie Lidla znajdziemy też wegański odpowiednik żurku tej samej marki. Klasyczną śmietankę zastąpiono tu ekstraktem z kokosa, a mięsną „wkładkę” zastąpiono wędzonym tofu. Wersja zupy bez produktów odzwierzęcych ma nieco więcej kalorii niż klasyczna (49 kcal w 100 gramach). Dostarcza też więcej białka z uwagi na obecność soi w składzie (2 g).

Gotowe posiłki z supermarketu na diecie

Zdrowe odżywianie – jak podkreśla Martyna Żmuda-Trzebiatowska – nie musi oznaczać restrykcji i ciągłego liczenia kalorii. Najważniejszy jest umiar, zdrowy rozsądek i odpowiedni balans. „nie cierpię fiksacji! Dbam o podstawy swojego codziennego jedzenia, ruszam się, staram się działać OK, więc coś z kategorii » mniej odżywcze« czy «do podgrzania« też znajdą miejsce w moim koszyku” – zaznacza specjalistka w jednym z materiałów opublikowanych w mediach społecznościowych.

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Źródło: zdrowostki/Instagram