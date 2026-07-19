Nie płatki owsiane ani orkiszowe. Ten produkt ma aż 15,4 g błonnika w 100 g

Produkty zbożowe mogą być dobrym źródłem błonnika i łatwo włączyć je do codziennego jadłospisu. Doskonale sprawdzają się jako składnik domowych batoników, placuszków czy innych deserów. Sporą popularnością cieszą się płatki owsiane, otręby owsiane oraz płatki orkiszowe. Jeden z tych przysmaków bije pozostałe na głowę, jeśli chodzi o zawartość błonnika.

Co wygrywa – otręby, płatki owsiane czy orkiszowe?

Niekwestionowanym rekordzistą w przywołanym „zestawieniu” są otręby owsiane. Mają aż 15,4 g błonnika w 100 gramach. Pozostawiają „konkurencję” daleko w tyle. Pełnoziarniste płatki orkiszowe dostarczają od 10 do 12 g włókna pokarmowego w stugramowej porcji, a płatki owsiane nieco mniej, bo od około 7 do 10 g, w zależności od odmiany owsa, stopnia oczyszczenia i przetworzenia produktu.

Otręby owsiane deklasują rywali, ponieważ powstają głównie z zewnętrznych części ziarna owsa. Zawierają między innymi okrywę ziarna, warstwę aleuronową i subaleuronową, a także niewielką ilość bielma. Dzięki temu występujący w nich błonnik ma bardziej skoncentrowaną formę niż włókno obecne w płatkach owsianych czy orkiszowych, które są wytwarzane w procesie parowania i spłaszczania obłuszczonych ziaren – odpowiednio owsa lub orkiszu.

Znaczenie błonnika dla zdrowia

Błonnik pokarmowy wspiera prawidłową pracę układu trawiennego. Zwiększa objętość treści pokarmowej, pomaga regulować rytm wypróżnień i może zapobiegać zaparciom. A rozpuszczalna włókna stanowi także pożywkę dla korzystnych bakterii jelitowych, dlatego jego odpowiednia ilość w diecie sprzyja utrzymaniu zdrowej mikrobioty. Związek ten może też przedłużać uczucie sytości oraz spowalniać wchłanianie cukrów po posiłku. Szczególnie cenne są beta-glukany obecne między innymi w owsie. Ograniczają poposiłkowy wzrost poziomu glukozy. Co więcej, przyczyniają się do obniżenia stężenia cholesterolu we krwi.

Zachowaj ostrożność przy włączaniu produktów bogatych w błonnik do diety. Zwiększaj jego ilość w jadłospisie stopniowo. Nie zapominaj o wypijaniu większej ilości płynów. W przeciwnym razie możesz zaburzyć pracę przewodu pokarmowego.

FAQ – najczęściej zadawane pytania o otręby owsiane

Co ma najwięcej błonnika: otręby owsiane czy płatki?

Najwięcej błonnika zawierają otręby owsiane – około 15,4 g w 100 g produktu. Płatki owsiane dostarczają zwykle 7–10 g błonnika, a orkiszowe około 10–12 g.

Dlaczego otręby owsiane mają więcej błonnika?

Otręby powstają przede wszystkim z zewnętrznych części ziarna, w których błonnik jest szczególnie skoncentrowany. Płatki produkuje się natomiast z całych, obłuszczonych ziaren poddawanych parowaniu i spłaszczaniu.

Czy otręby owsiane można jeść codziennie?

Otręby mogą być stałym elementem zbilansowanej diety. Najlepiej wprowadzać je stopniowo, zwłaszcza jeśli wcześniej jadło się niewiele błonnika, oraz pamiętać o odpowiednim nawodnieniu.

Do czego można dodawać otręby owsiane?

Otręby sprawdzą się jako dodatek do jogurtu, owsianki, koktajlu, placuszków oraz domowych wypieków. Można również wykorzystać je do przygotowania batoników, deserów albo zagęszczania potraw.

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