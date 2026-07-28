Banany, awokado czy pestki dyni? Jeden produkt ma zdecydowanie najwięcej potasu

Potas jest jednym z kluczowych składników mineralnych potrzebnych do prawidłowego funkcjonowania organizmu. Pomaga utrzymać równowagę płynów w komórkach, uczestniczy w przewodzeniu impulsów nerwowych oraz umożliwia prawidłową pracę mięśni, w tym mięśnia sercowego. Wspiera również funkcjonowanie nerek i reguluje ciśnienie krwi. Niedobory tego pierwiastka zaburzają pracę wielu różnych narządów. Zobacz, co włączyć do jadłospisu, by im zapobiec.

Ten produkt to bogate, ale niedoceniane źródło potasu

W przywołanym zestawieniu najlepiej wypadają pestki dyni. Można się o tym przekonać, analizując dane zgromadzone w bazach Departamentu Rolnictwa Stanów Zjednoczonych (USDA). Stugramowa porcja surowych nasion dostarcza 691 mg potasu. Dla porównania w takiej samej ilości awokado Hass znajduje się 576 mg tego pierwiastka, a w dojrzałym bananie – 326 mg. Natomiast w surowych pomidorach – w zależności od odmiany –znajduje się od 193 do 260 mg mikroelementu.

Różnice są więc naprawdę wyraźne. W przeliczeniu na sto gramów pestki dyni zawierają o około 20 procent więcej potasu niż awokado i ponad dwa razy więcej niż banany. Mają jeszcze większą przewagę nad niektórymi odmianami pomidorów. Mogą dostarczać nawet ponad trzy razy więcej tego pierwiastka. Wynika to między innymi z faktu, że nasiona są produktem znacznie bardziej skoncentrowanym, podczas gdy owoce i warzywa zawierają dużo wody.

Warto przy tym pamiętać o jednej bardzo ważnej kwestii – banany, awokado czy pomidory zwykle jemy w większych porcjach, natomiast pestki dyni najczęściej stanowią jedynie dodatek do posiłku. Niewielka garść ważąca około 30 gramów dostarcza mniej więcej 207 mg potasu. To nadal wartościowa ilość, zwłaszcza że nasiona można łatwo włączyć do codziennego menu. Wystarczy posypać nimi owsiankę, sałatkę, kremową zupę lub jogurt. Dobrze sprawdzą się także jako składnik domowego pieczywa czy past kanapkowych.

Inne właściwości pestek dyni

Ten niedoceniany produkt skrywa w sobie całą tablicę Mendelejewa w najlepszym, prozdrowotnym wydaniu. Dostarcza nie tylko potasu, ale też magnezu, cynku, błonnika oraz zdrowych tłuszczów. „Pestki dyni są jednym z lepszych roślinnych źródeł żelaza. Garść może dostarczyć nawet 2–4 mg, ale jest to żelazo roślinne, które organizm wchłania słabiej niż to z mięsa. Chcesz zwiększyć jego przyswajanie? Jedz pestki z produktem bogatym w witaminę C, np. papryką, kiwi, pomarańczą albo natką pietruszki […] Pamiętaj też, że pestki są kaloryczne. 20-30 g dziennie w zupełności wystarczy” – wskazuje doktor Magdalena Jagiełło, specjalistka w zakresie endokrynologii.

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