Dietetyczka wybrała najzdrowszy owoc lata. Ma tylko 43 kcal i ponad 5 g błonnika

Patrzysz na półki sklepowe uginające się od kolorowych owoców i zastanawiasz się, co konkretnie zanieść do domu? W podjęciu decyzji pomóc ci może „ranking” stworzony przez dietetyczkę Zuzannę Zwolińską. Ekspertka umieściła w nim pięć najzdrowszych „darów lata”. Zobacz, jaki przysmak zajął w nim pierwsze miejsce, a który wylądował na dole stawki. Werdykt specjalistki może cię zaskoczyć.

Te letnie owoce są najzdrowsze zdaniem dietetyczki

Zuzanna Zwolińska wzięła „pod lupę” popularne przysmaki i oceniła ich skład oraz gęstość odżywczą w stugramowej porcji. Na ostatniej – piątej – pozycji znalazły się borówki. Dostarczają – jak podkreśla dietetyczka – 57 kalorii i 2,5 g błonnika. Zawierają składniki wspomagające funkcjonowanie układu nerwowego i stanowią „skarbnicę” cennych antyoksydantów.

Tuż za nimi uplasował się absolutny klasyk. Ze względu na najwyższą zawartość włókna pokarmowego – średnio 6,5 g – poprawia pracę układu trawiennego, zmniejsza ryzyko występowania dolegliwości gastrycznych i zapewnia długie uczucie sytości. Jednocześnie należy do owoców niskokalorycznych. Ma tylko 52 kcal. Chodzi o maliny.

Jeszcze mniejszą liczbą kalorii może pochwalić się inny letni „must have”. Mowa o truskawkach, które wylądowały na trzecim miejscu w rankingu. Zapewniają 32 kcal i 2 gramy błonnika. W dodatku są źródłem witaminy C i kwasu foliowego. Numer dwa w zestawieniu to porzeczki. Deklasują „konkurencję” pod względem ilości kwasu askorbinowego. Na ich korzyść przemawia również relatywnie niewielka liczba kalorii (59) i duża ilość błonnika – ponad 6 gramów.

A na pierwszym miejscu owoce z jednym z najwyższych potencjałów antyoksydacyjnych. Mają tylko 43 kalorie i ponad 5 g błonnika w 100 gramach. To jeżyny – wskazuje Zuzanna Zwolińska w jednym z nagrań opublikowanych w sieci.

Należy podkreślić, że przywołane wyżej wartości odżywcze dotyczą owoców w nieprzetworzonej formie, a nie soków, dżemów czy innych przetworów. Warto mieć to na uwadze podczas codziennych zakupów.

Owoce w codziennej diecie – przydatne wskazówki

Dobrze zbilansowana dieta powinna być urozmaicona. „Każdy owoc ma swoje własne, wyjątkowe właściwości i jest źródłem cennych składników odżywczych, a najzdrowszy wybór zależy od tego, czego twój organizm najbardziej potrzebuje. Wybieraj różnorodnie” – podpowiada dietetyczka. Jeśli chcesz by dany przysmak nasycił cię na dłużej, połącz go ze źródłem białka i zdrowych tłuszczów. Wystarczy sięgnąć po chudy twaróg albo wysokobiałkowy jogurt naturalny i odrobinę orzechów włoskich.

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