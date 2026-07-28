Dietetyczka wskazała najlepszą oliwę z Biedronki. Poznasz ją po jednym szczególe

Oliwa z oliwek jest uznawana za jeden z najzdrowszych tłuszczów na świecie. Dostarcza jednonienasyconych kwasów tłuszczowych, a także witaminy E i polifenoli o działaniu przeciwutleniającym. Może realnie wspierać prawidłowy poziom cholesterolu i zdrowie układu krążenia. Pod warunkiem że wybierzesz produkt odpowiedniej jakości. Przypomina o tym dietetyczka Joanna Kryształ i radzi, na co zwracać uwagę podczas codziennych zakupów. Wskazuje też najlepszą oliwę z oliwek, jaką ma w swojej ofercie Biedronka.

Tę oliwę z Biedronki poleca dietetyczka

Zdaniem ekspertki warto sięgać po oliwę z oliwek ekstra vergine marki własnej Biedronka (Azeite de Moura DOP). To tłuszcz pozyskiwany z pierwszego tłoczenia, wyłącznie w sposób mechaniczny. Do jego wytwarzania wykorzystuje się różne gatunki portugalskich oliwek (Cordovil de Serpa, Galega Vulgare, Verdeal i Alentejana). Na korzyść tego wyrobu przemawia jeszcze jedna istotna kwestia – oznaczono go certyfikatem DOP, czyli Chronioną Nazwą Pochodzenia. Dzięki niemu mamy pewność, że jest oryginalny i ściśle związany z konkretnym regionem geograficznym.

Zastosowanie oliwy z oliwek w kuchni

Oliwę z oliwek można wykorzystać na wiele różnych sposobów. Ten produkt – jak podkreśla Joanna Kryształ – świetnie sprawdza się na przykład jako dodatek do sałatek. Doskonale komponuje się z wieloma różnymi składnikami. „To najlepszy i najzdrowszy tłuszcz do krótkiego smażenia i duszenia na średnim ogniu (poniżej 180 stopni Celsjusza) […] Zdecydowanie warto uwzględnić ją w codziennej diecie” – wskazuje specjalistka w opublikowanym materiale.

Wybór dobrej oliwy z oliwek – podstawowe zasady.

Wybierając oliwę z oliwek warto zwracać uwagę nie tylko na oznaczenie kraju pochodzenia tłuszczu czy sposobu, w jaki został pozyskany. Duże znaczenie ma również samo opakowanie produktu. Powinien być trzymany w ciemnej, szklanej butelce. Światło wpływa negatywnie na oliwę i obniża jej jakość. Odpowiednie przechowywanie chroni wielonienasycone kwasy tłuszczowe przed utlenieniem. „Jeśli po otwarciu, praktycznie nie czuć smaku/zapachu oliwy, jest szansa, że to oliwa rafinowana lub inny olej. I pamiętaj, oliwa extra virgin w lodówce może stać się mętna i gęsta. Po wyciągnięciu daj jej chwilę, a znów stanie się klarowna i płynna” – dodaje dietetyczka.

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