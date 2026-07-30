Wyglądają niepozornie, ale przewyższają nowe jabłka składem. Babcie dobrze je znały

Polska słynie z jabłek. Dziś najczęściej wybieramy głównie nowe odmiany. Tymczasem jeszcze kilkadziesiąt lat temu w przydomowych sadach królowały zupełnie inne przysmaki – mniej dorodne i czasem bardziej kwaśne, za to wyjątkowo wartościowe. Badania pokazują, że stare odmiany owoców mogą przewyższać współczesne pod względem zawartości składników wspierających zdrowie. Warto więc przypomnieć sobie smaki, które tak dobrze znały nasze babcie.

Niedoceniana odmiana jabłek

Antonówka przez lata była jedną z najbardziej cenionych odmian jabłek. Dziś znacznie rzadziej trafia na nasze stoły. Jej znakiem rozpoznawczym jest błyszcząca skórka o jasnozielonej lub żółtawej barwie, a także soczysty miąższ, wyraźnie kwaśny smak oraz charakterystyczny, lekko słodki aromat. Nie każdemu przypadnie do gustu jedzona na surowo, za to w kuchni nie ma sobie równych. Doskonale nadaje się na soki, dżemy, marmolady i konfitury. Świetnie sprawdza się jako składnik szarlotki czy dodatek do naleśników, racuchów czy innych deserów.

Antonówki mogą być zdrowsze niż nowe odmiany jabłek

Badania wskazują, że dawne odmiany jabłoni, w tym antonówka, mogą rodzić owoce bogatsze w przeciwutleniacze niż jabłka pochodzące ze współczesnych upraw. Dowiódł tego zespół ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie – Ewa Rembiałkowska, Ewelina Hallmann, Lech Kaproń i Anna Rusaczonek. Naukowcy porównali zawartość związków bioaktywnych w musach przygotowanych z tradycyjnych i nowych jabłek. Analiza wykazała wyraźną przewagę pierwszej grupy.

Kremogen [mus – przyp. red] wytworzony z jabłek starych odmian charakteryzował się wyższą zawartością związków biologicznie czynnych (polifenoli ogółem, w tym flawonoli oraz witaminy C). Kremogeny przygotowane z jabłek starych odmian mogą stanowić cenne prozdrowotne uzupełnienie codziennej diety – wskazują autorzy w artykule opublikowanym na łamach czasopisma „Żywność. NAUKA. Technologia. Jakość” w 2007 roku.

Naukowcy zwracają również uwagę na rolę polifenoli w codziennej diecie. To naturalne związki roślinne, które wykazują właściwości przeciwutleniające. Pomagają ograniczać skutki stresu oksydacyjnego, czyli stanu, w którym nadmiar wolnych rodników może prowadzić do uszkodzenia komórek. Część tych substancji oddziałuje również na mechanizmy związane z reakcją zapalną organizmu. „Kremogen jabłkowy zawiera liczne związki aktywne z grupy fenoli, flawonoli oraz procyjanidyn. Mogą się one przyczynić do profilaktyki zdrowia i zmniejszenia ryzyka wystąpienia wielu chorób cywilizacyjnych. Jak podają Hertog i wsp. ryzyko wystąpienia zawału serca było o 49% mniejsze u mężczyzn, którzy spożywali 110 g jabłek dziennie (średniej wielkości jabłko), w porównaniu z tą grupą, która konsumowała mniej (18 g) jabłek dziennie” – czytamy w przywołanej pracy.

Czytaj też:

Polacy wybierają nie te winogrona. Inne lepiej wspierają serce i trzymają cukier w ryzach Czytaj też:

Mają 18-krotnie więcej witaminy C niż borówki. W sezonie kosztują grosze