Polacy wybierają nie te winogrona. Inne lepiej wspierają serce i trzymają cukier w ryzach

Jasne winogrona to wartościowy element diety. Dostarczają polifenoli, witamin, wody i błonnika. Są smacznym i szybkim źródłem energii. Ich ciemni „kuzyni” mają jednak do zaoferowania więcej cennych właściwości. Zobacz, co dokładnie mogą zdziałać i sprawdź, dlaczego warto częściej włączać je do jadłospisu.

Te winogrona lepiej działają na organizm

Więcej korzyści zdrowotnych oferują ciemne odmiany winogron. głównie ze względu na wysoką zawartość specyficznych związków polifenolowych, których największe ilości gromadzą się w skórkach i pestkach owoców. Chodzi przede wszystkim o procyjanidyny. Związki te działają jak naturalne przeciwutleniacze. Przyczyniają się do ochrony naczyń krwionośnych przed uszkodzeniami. Co więcej, powstrzymują utlenianie się „złego” cholesterolu LDL, dzięki czemu zmniejszają ryzyko wystąpienia miażdżycy, zawału serca czy udaru mózgu.

Ciemne winogrona mają też więcej resweratrolu. Liczne publikacje – jak podkreśla dietetyczka Justyna Socha – że może on sprzyjać długowieczności. Poprawia bowiem wrażliwość tkanek na insulinę, obniża stężenie glukozy we krwi i zwiększa poziom „dobrego cholesterolu” (frakcji HDL). „Resweratrol jest aktywatorem enzymów, zaliczanych do deacetylaz histonowych, odgrywających zasadniczą funkcję w przebiegu procesów istotnych dla tempa starzenia się komórek. Reguluje metabolizm energetyczny komórek i utrzymuje stabilność genomu” – czytamy w jednym z artykułów ekspertki.

Ciemne winogrona w diecie

Ciemne winogrona mają pyszny miąższ, a ich słodko-cierpki smak rewelacyjnie przełamuje nudę na talerzu. Możesz traktować je jako szybką przekąskę i zamiennik wysokoprzetworzonych słodyczy. Genialnie sprawdzają się też w różnego rodzaju sałatkach. Jeśli połączysz przekrojone na pół owoce ze świeżą rukolą, prażonymi orzechami włoskimi i kozim serem, stworzysz sycący, pełnowartościowy posiłek.

Jedz winogrona w całości. Skórki i pestki zawierają najwięcej cennych wartości odżywczych. Zachowaj jednak zdrowy rozsądek i ostrożność. Te przysmaki są dość kaloryczne. Stugramowa porcja dostarcza około 85 kcal, w dużej mierze za sprawą łatwo przyswajalnych cukrów: glukozy i fruktozy.

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